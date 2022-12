Expo in de Vlaanderenstraat Oostende: ‘Een wereld op papier’

Voor de expo ‘Een wereld op papier’ nodigde galerie Lloyd zeven kunstenaars uit die heel dikwijls het canvas ruilen voor papier.

Meteen ook een drager die meer en meer geapprecieerd wordt als waardevolle drager voor hun creaties. “Sommigen van de exposanten ken ik al vele jaren, anderen pas sinds kort.

Ze hebben allen gemeen dat ze heel dikwijls op papier werken. Het is nog niet zo lang dat er weer meer aandacht is voor werk op papier. We hanteren het allemaal, het is daarom waardevol materiaal”, aldus curator Daan Rau.

(ML)