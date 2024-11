Expo Filip Philippe in De Panne focust op het innerlijke

In Cultuurhuis De Scharbiellie loopt de retrospectieve Filip Philippe – alias Philippe Florizoone (72) – 1982-2024. Van zijn hele oeuvre dat zo’n 270 werken telt, stelt hij er een 80-tal tentoon.

Filip Philippe volgde van 1982 tot 1988 een opleiding aan de Koksijdse academie. Hij startte met grafiek- en tekenen, later verdiepte hij zich in schilder- en beeldhouwkunst en kunsttheorie. Daarna volgde hij 10 jaar privéles bij kunstenaar Batis, waar hij zich onder meer bekwaamde in de technieken van de oude meesters.

De kunstenaar stelt meteen duidelijk: “Het gaat mij om de inhoud van elk werk, en die zal voor iedere toeschouwer anders zijn, net zoals ons leven.” Filip toont de 7 non-figuratieve ‘Action Paintings’ in de stijl van Jason Pollock, waarin telkens een 7 is verwerkt. “Die 7 staat voor spiritualiteit, innerlijke wijsheid, spirituele verlichting, mystiek, intuïtie, introspectie, bedachtzaamheid en collectief bewustzijn. Maar het cijfer duidt ook op het belang van isolatie, filosofie, perfectie, waardigheid, het vermogen om grenzen te stellen, innerlijke kracht en doorzettingsvermogen.”

Gescheurde moeder

In een aantal andere werken is ‘God’ en ‘geluk’ het thema, waarbij Filip geluk definieert als ‘extase en tevredenheid’. Opvallend zijn de vele witgeschilderde werken, waarbij hij zijn eigen achtergrondverhaal vertelt, zoals het witte werk in een verguld kader. “Dat is mijn moeder, die haar hele leven hard heeft gewerkt. Toen ze stierf, was ze fysiek niet meer mooi, maar haar innerlijke was dat wel. Daarnaar verwijst het mooiste stuk zijde dat er bestaat, met daarin een scheur. In vele ander witte werken zie je alleen priemende ogen en een mond. Soms heb ik een stuk weggesneden, of er een gat in gemaakt. De oorspronkelijke taferelen heb ik overschilderd om enkel de aandacht te vestigen op de essentie: het innerlijke. Diezelfde link leg ik ook door mijn verf te mengen met melk.” Aan een andere muur hangen werken waarvan de achtergrond oude aandelen blijken te zijn. “Die aandelen ontdekte ik zo’n 35 jaar geleden, een dag voor ze zouden vervallen en ze waren zo’n 750.000 frank (18.750 euro, red.) waard. Toen dacht ik: ik verkoop ze niet, ik maak er een kunstwerk van, om te tonen dat kunst waardevoller is dan geld. Dit zou ik vandaag niet meer doen, net zomin als toen ik altijd maar aan het werk was in mijn atelier in Nice. Misschien had ik toen beter op het strand gelegen tussen mooie meisjes!”

Levensgevaarlijk

Nog een blikvanger zijn de kleurige etsen, bedrukt met poppetjes en het werk waarvoor Filip white spirit op een plaat goot, en bewerkte met een warm strijkijzer. “Dom en levensgevaarlijk, ik had in brand kunnen vliegen”, weet hij nu. “Maar ik heb er altijd nood aan om kunst te maken. Nu heb ik 15 werken gemaakt in 20 dagen tijd over ‘Chaos in de wereld’. De boodschap die ik echter wil uitdragen met mijn werk is: alles is relatief. Oordeel niet, want je weet niet wat iemand heeft meegemaakt, en ons leven wordt mee bepaald door onze erfelijkheid, door onze opvoeding.”