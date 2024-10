Evelien Popelier geeft cursussen Vedic Art: “Jezelf leren kennen door spontaan te schilderen”

Op de grens tussen Merkem en Woumen vind je de thuis en het atelier van Evelien Popelier (48), haar echtgenoot Stefaan Kempinck en hun drie zonen. Evelien organiseert er cursussen Vedic Art, een manier om vrij en vanuit jezelf te schilderen.

“Vedic Art is een manier om vrij en vanuit jezelf te schilderen, jezelf eraan te herinneren dat alle kennis om te schilderen in jezelf aanwezig is. Je kan het vergelijken met het zaadje van een bloem, waarbij ook de kennis om te worden wat het moet worden er is. Wij kunnen het planten en water geven, maar uiteindelijk ontwikkelt het zaadje volledig zichzelf”, duidt Evelien Popelier.

“Binnen in ons zit creatieve energie, die intelligent en zelfvoorzienend is. Op die energie kunnen we intappen. Je kan er zo bij en je zal ondervinden dat je niets hoeft te bedenken, dat het schilderij spontaan ontstaat, uit een natuurlijke flow. Zonder dat je vooraf bepaalt wat het ‘moet’ worden ontstaat het schilderij en dat is enorm bevrijdend. Heel vaak krijg je te horen dat je vooraf een concept moet bedenken en dat je bepaalde technieken moet gebruiken. Die technieken kunnen interessant zijn zolang ze het creatieve niet beperken.”

Vanuit het gevoel

Bij Vedic Art heb je de vrijheid om volledig vanuit jezelf te werken. “Je moet niets doen dat niet bij je past. Iedereen doet volledig zijn eigen ding. De schilderijen van de verschillende mensen kan je niet met elkaar vergelijken net omdat ze zo uit zichzelf komen, zo persoonlijk zijn. Het is een kunstdiscipline waar je volledig vanuit je gevoel vertrekt en waar niets moet: in moeten verdwijnt je eigenheid”, vertelt Evelien. “Het is heel inspirerend en boeiend om samen met een groep op die manier te schilderen. Het is een andere manier van samen zijn en samen beleven.”

“Je voelt een totale ontspanning tijdens en door het creëren”

Evelien volgde zelf opleidingen Vedic Art in binnen- en buitenland alsook een teacheropleiding om ook anderen met deze kunstvorm te laten kennismaken. “Vedic Art is veel meer dan schilderen. Het is de kracht hebben om te wekken, te creëren met pastelkrijt of acrylverf, op papier of doek, zonder vooraf te moeten bedenken wat het ‘moet’ worden. Het is een loslaten en laten ontstaan, vrijheid wekken, mensen laten evolueren en ontwikkelen terwijl ze iets doen dat ze niet verwachten. Het is een ontdekken van zichzelf in het proces van het schilderen, mindfulness, een tijd doorbrengen zonder prikkels, heel ontspannend ook. Wat ik merk is dat mensen die deelnemen aan de cursussen die ik geef, verlangen iets van zichzelf in de wereld te zetten”, gaat een enthousiaste Evelien voort. “Het is een bron van simpel geluk door eenvoudig te putten uit iets wat altijd bereikbaar en bruikbaar is, want het zit in jezelf.”

Van papier naar doek

“We starten op papier maar naarmate de cursus vordert schakelen we over op doek en dat vanuit de creatieve ervaring dat je iets kan realiseren zonder erover na te denken. Het zet mensen aan het reflecteren over hoe ze functioneren in het leven. Vanuit die natuurlijke manier van creëren ontstaat het verlangen om in een flow te leven. Je ziet dat tijdens het proces de mensen meer zelfvertrouwen krijgen, zichzelf beter leren kennen en leren vertrouwen op hun ingeving. Het gaat om het omarmen van jezelf, jezelf voelen ontwikkelen en evolueren. Vedic Art is heel krachtig om jezelf te leren kennen.”

“Tijdens het schilderen vergeet je alles; de tijd, de omgeving, je zorgen. Het is even stilstaan bij wie je bent, vanwaar je komt en waar je met jezelf naartoe wilt. Je voelt een totale ontspanning tijdens en door het creëren. Het is een intiem contact met jezelf waarbij je al je frustraties op het doek kan gooien in plaats van ze op anderen uit te werken. Het is een blijven kijken naar mogelijkheden om flexibel om te gaan met veranderingen.”

Vrede vinden

“Vedic Art werkt met 17 principes en laat je het kompas dat je in je mind hebt gebruiken om de weg naar de vrede in je hart te vinden. Het is mijn passie om anderen te zien schitteren door de kracht van hun creativiteit”, aldus Evelien.

De werken van Evelien verschenen eerder al in een dichtbundel en een paar ervan werden onlangs ook tentoongesteld in het gemeentehuis van Langemark. Ze geeft cursussen in en buiten de Westhoek.

Voor alle info over Vedic Art kan je terecht op www.kunstvanhetleven.be.