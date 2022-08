Erwin David tevreden over ‘Kunstwandeling Snaaskerke’

De route Kunstwandeling Snaaskerke is achter de rug, maar initiatiefnemer Erwin David van ‘dAS Metaal Art’ broedt al op nieuwe plannen. “Volgend jaar geven we er opnieuw een lap op.”

Op maar liefst vijftig locaties, verspreid over het dorp, kon je gratis tal van kunstvormen en -genres bewonderen, gepresenteerd door negen kunstenaars. De werken stonden in voortuinen en aan gevels en zorgden zo voor een lus van zowat 6 kilometer kunstplezier. Na een leuke eerste editie vorig jaar deed initiatiefnemer Erwin een oproep naar verschillende artiesten overal te lande die zin hadden om mee te werken aan de nieuwe uitgave van deze zomer. Caroline Vandenbouhede, Els Pleysier, Jef Van Leeuw, Leen Clybouw, Catherine Martens, Manuela Bubendey, Mien De Winter, Daniel Joseph en Erwin David zelf stroopten de mouwen op. Allemaal hebben ze een eigen stijl en manier van werken. “Dat maakt deze kunstwandeling zo interessant”, wist de organisator bij de opening te vertellen.

Positieve reacties

“Ik ben tevreden over de pas afgelopen editie”, blikt Erwin David terug. “Het mooie weer verklaart natuurlijk een groot deel van het succes. Zo zagen we veel mensen in Snaaskerke rondlopen met een kunstroutekaartje in de hand en merkten we ook veel niet-dorpsgenoten op. Concrete cijfers hebben we niet omdat de route gratis is en iedereen op om het even welk tijdstip het traject kon volgen. Maar de reacties van zowel de kunstenaars als van de dorpsbewoners met kunstwerken bij hun woning liegen er niet om.”

QR-code

Deelnemers konden een routekaartje ophalen bij Erwin zelf of in de toeristische diensten van Oostende, Brugge, Middelkerke, Oudenburg en – natuurlijk – Gistel zelf. “Daar ligt misschien nog een werkpuntje. Zo zou het leuk en handig zijn mocht iedereen de route op een smartphone kunnen volgen, bijvoorbeeld aan de hand van een QR-code”, verklapt Erwin David. “Dus ja, ook volgend jaar zullen we een nieuwe editie uitbrengen met nieuwe kunstenaars.” Wordt vervolgd.

Voor de volledigheid: Erwin en zijn vrouw Manuela stellen momenteel tentoon in kunstinitiatief ’t Vaartje in het Lisseweegs Vaartje 28 in Lissewege.