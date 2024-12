Eric Compernolle exposeert in het Talbot House

Eric Compernolle is voor velen geen onbekende meer. Met zijn camera in de aanslag, mist hij zo goed als geen enkele herdenkingsplechtigheid in het kader van Wereldoorlog I. Sinds 7 december exposeert hij in de exporuimte in de tuin van het Talbot House. Hij toont er een 160-tal foto’s, onder de titel ‘Refusing to Forget’.

Eric Compernolle (66), afkomstig uit Beselare, is altijd in de weer met zijn fototoestel. Hij zit echter vaak verscholen achter een struik of een boom en uit het gezichtsveld van de bezoeker. Maar zelf ziet hij alles en legt dit vast op de gevoelige plaat. “Ik ging in 2014 op prepensioen en had meteen een zeer druk jaar als fotograaf”, vertelt Eric. “De herdenkingsjaren waren toen net gestart en ik had hectische maanden met soms meerdere plechtigheden per dag. Ik heb ondertussen verschillende harde schijven vol met foto’s. Ik schat dat ik er een 25.000 staan heb, en dit reeds na een grote selectie van hetgeen ik neem op elke plechtigheid.”

Emoties

“Voor deze expo heb ik zelf een eerste selectie gemaakt van foto’s, maar daarna werden deze nog door andere mensen bekeken die ook een selectie maakten. Ik maak mijn foto’s op basis van emoties. Elke foto brengt een eigen verhaal, een eigen uitstraling. En dan is het beter dat andere mensen ook helpen selecteren. Wat ik soms zie, ziet een ander niet en omgekeerd.”

Simon Louagie van het Talbot House is blij met de expo van Eric. “De foto’s van Eric betekenen veel voor ons, maar ook voor de nabestaanden. Veel nabestaanden wonen immers aan de andere kant van de wereld. Bij een herbegrafenis, is het vaak niet mogelijk dat zij erbij aanwezig zijn. En dan is het voor hen van zeer grote waarde dat ze via de foto’s van Eric toch een beeld krijgen van de plechtigheid. We zijn dan ook vereerd dat hij bij ons exposeert. De expo loopt tot de herfst van 2025 en is inbegrepen in het museumbezoek”, voegt Simon er nog aan toe. (CB)