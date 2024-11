Elie maakt levensgroot kunstwerk voor Heldenlicht

Op zondagavond 10 november valt de duisternis in Veldegem op een sfeervol verlicht wandelparcours. In een wijde boog rond de kerktoren zorgen dertien attracties van muziek, licht, acrobatie en woord voor sfeer. Voor eentje daarvan zorgde Elie Degrande. De kunstenaar pakt uit met een levensgroot werk. “Ik wou een kunstwerk maken dat verbinding uitstraalt.”

Met het project Cultureel Ambassadeur zet Zedelgem elk jaar een van zijn deelgemeenten in de kijker. Dit jaar is Veldegem aan de beurt. Op zondagavond 10 november kan je tijdens Heldenlicht langs een sfeervol verlicht wandelparcours 13 kunstzinnige acts beleven. Negen Veldegemse verenigingen zetten hun schouders onder Heldenlicht. Zo maakte Elie Degrande (73) van kunstclub Adeva een levensgroot kunstwerk dat opgesteld staat aan de woning van burgemeester Annick Vermeulen en haar man Thiery Verbeke in de Lanestraat.

Jeugdige kopjes

Dat Elie met een groots werk zou uitpakken, valt niet te verbazen. De kunstenaar en VTI-leerkracht restauratie op rust was tien jaar geleden het creatieve brein en de bezieler van Bloot uit nood, een unieke expo met 130 vrouwelijke bustes waarvoor evenveel vrouwen model stonden. Elie wou op die manier vrouwen ertoe aanzetten om preventief hun borsten te laten screenen. De expo kon op ruime belangstelling rekenen. “Voor Heldenlicht wou ik een modern kunstwerk maken dat verbinding uitstraalt. Ik had een eerste idee, maar vond het niet goed genoeg. Dus zocht ik iets anders en die inspiratie haalde ik uit een afbeelding van twee jeugdige ‘kopjes’. Ik plaatste twee uitgezaagde silhouetten van gezichten tegenover elkaar in de vorm van een hart. Daarachter stak ik lichtjes. Bij het werk hoort ook een gedicht. Ik zou het fijn vinden mochten deelnemers hun beleving, interpretatie of gedachten bij het kunstwerk delen. Dat kunnen ze door een mailtje te sturen naar adeva@telenet.be”, besluit Elie die binnenkort in zijn tuin in de Boldersdreef opnieuw een 4 meter hoge kerstbloem plaatst.

Op zondag 10 november kan het sfeervol verlicht parcours (3 km) gewandeld worden. Starten gebeurt tussen 18 en 19.30 uur en om 21 uur vindt de apotheose plaats. (BC)

www.zedelgem.be/heldenlicht