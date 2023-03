Eerste soloshow van Tom Vanhauwaert

Op 5 mei toont kunstenaar Tom Vanhauwaert voor het eerst zijn werk aan het grote publiek, in Zulte. De Wielsbekenaar, afkomstig uit Waregem, speelt met kleuren en vormen vanuit het hart.

“Ik kreeg voor het eerst echt met kunst te maken in 2015”, opent de 37-jarige Tom Vanhauwaert. “Ik hou ervan om met mijn handen te werken. Dat ik creatief wou zijn met kunst, kwam dan ook niet totaal onverwacht. Maar pas dit jaar ben ik mij er volledig beginnen op toespitsen. Mijn doel: de boodschap achter mijn werken verspreiden. Mijn gevoelens weerspiegelen mijn werken. Ik wil delen met wat ik bezig ben. Er zijn geen beperkingen in kleuren en vormen, expressie is vrijheid. Achter alles zit een boodschap en een verhaal, emotie, energie… Ieder stuk start met een gevoel parallel met ervaringen in het leven. Mijn levenslijn zit verscholen in mijn werken. Iedereen kan natuurlijk zijn ding zien. Durven anders kijken in het leven is belangrijk.”

45 stuks

“De meeste van mijn creaties zijn perspectieven. Voor het eerst zal ik ook stukken te koop aanbieden, net nu ik er voor het eerst mee naar buiten kom. Momenteel heb ik er zesendertig, maar ik blijf produceren zodat ik op de tentoonstelling ‘Perspective’ toch 45 stuks kan laten zien. De interesse is er momenteel al, dus wil ik ook in de toekomst op vraag mijn inspiratie laten botvieren. Iedereen is welkom om kennis te maken met mijn werk”, besluit Tom Vanhauwaert. (ELD)

Wie nieuwsgierig is, kan op 5 mei terecht in de Warandestraat 59 in Zulte.