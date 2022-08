Een indrukwekkende kunst- en cultuurzomer in Ichtegem

Dit jaar worden kunst- en cultuurliefhebbers op hun wenken bediend met het Spoor Kunstfestival, een combinatie van kunst en kunsttuinen, gevestigde waarden versus beloftevolle jonge kunstenaars, groepstentoonstellingen en open ateliers.

Het initiatief borduurt voort op het jaarlijkse initiatief ‘Zomer in Ichtegem’ van het gemeentebestuur. Met dit vernieuwde initiatief wil het de kunstzomer in Ichtegem gevoelig opwaarderen. Binnen het Spoor Kunstfestival wordt Art 62, langs de groene 62, het paradepaardje.

“Met het Spoor Kunstfestival willen we dit jaar inderdaad een versnelling hoger schakelen”, verduidelijkt schepen van Cultuur Celesta Muylle. “Naast de lokale, gevestigde waarden zoals Irénée Duriez, Mia Moreaux, Katy De Bock, Dirk Santens, iD eST en De Maretak geven we dit jaar ook een platform aan heel wat fantasievolle jonge creatievelingen. Op een aantal unieke binnenlocaties in de gemeente zullen tentoonstellingen van deze kunstenaars te zien zijn. Daarnaast wordt voor het eerst met ‘ART 62’ ook een belangrijk deel van de publieke ruimte ingepalmd. ART 62 vormt dan ook het paradepaardje van het Kunstfestival.”

Laagdrempelig

“Voor liefst 9 verschillende kunstenaars is er een plek voorzien langs de Groene 62, de fietsverbinding langs de oude spoorweg tussen Torhout en Oostende. Die vormt dan ook als het ware de slagader van het hele kunstenfestival. Er vindt er onder andere beeldhouwwerk, keramiek, beeldende kunsten, fotografie, kunstinterventies in het landschap… Verschillende werken hebben dan ook nog eens een directe of indirecte link met de omgeving, de geschiedenis van de gemeente of proberen gewoon de bezoekers te verrassen. Het festival is laagdrempelig opgevat, de locaties liggen op fietsafstand van elkaar en zijn allemaal gratis te bezoeken. De open ateliers en beeldentuinen van onze vaste kunstenaars en gasten (Irénée Duriez, Distel, Mia Moreaux, Katy De Bock, Jan Leenkneght, Dirk Santens, Etienne Jamaers, Yvi Debacker, Eric Deman en Pascale Maertens) zijn geopend van 6 tot en met 28 augustus net zoals de exposities van de kunstenaars op locatie (Nick Vermeersch, Julie Declercq, Martine Debuf, Lies Casier, Lieve Vandermarliere, Guy Duchene, Carl Cloots, Tiemke Gauderis, Leen Verlet, Zahna Vansteelandt en Leen Clybouw.

ART 62 met Cato Crevits, Michelle Geerardyn, Joren Van Acker, Colin H. Van Eeckhout, Alexander Dhiet, Marina Roggeman, Francis Vanhee, Floris Hoorelbeke en Lieven Debrabandere is al te bezoeken vanaf 1 augustus. Info en brochure: www.ichtegem.be/spoor-kunstfestival.