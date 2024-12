Een beeld als orgelpunt van carrière: Hubert Minnebo neemt afscheid als beeldend kunstenaar

Duizenden automobilisten passeren vanaf nu aan het oprittencomplex E40 een imposant koperen beeld van de internationaal gewaardeerde kunstenaar Hubert Minnebo, die hiermee Jabbeke dankt.

Hubert Minnebo plaatste eind vorige week een finaal orgelpunt achter een mooie internationale carrière als beeldend kunstenaar. Hij woont 50 jaar in het idyllische polderdorp Stalhille (Jabbeke) en stopt als actief kunstenaar. Daarom schenkt hij de gemeente Jabbeke het koperend beeld ‘Zijn Noordzee gevoel kwam speels over’.

3,5 meter hoog

Het werk werd jaren geleden door Minnebo gemaakt uit gehamerd en gelast koper. Het is maar liefst 3,5 meter hoog. Het imposant kunstwerk werd geplaatst aan de rotonde van het oprittencomplex E40-A10 aan de Stationsstraat (N377) te Jabbeke. “We zijn blij dat Hubert met dit voorstel naar ons kwam”, zeggen beleidsvoerders Claudia Coudeville en Frank Casteleyn. ‘We hebben toen samen met hem een aantal locaties bekeken en vonden deze eigenlijk het meest geschikte. Iedereen die Jabbeke binnenrijdt via de autostrade of expressweg zal niet naast dit mooi beeld kunnen kijken.”

Hubert Minnebo (°Brugge, 6 februari 1940) kan bogen op een decennialange internationale carrière als beeldend kunstenaar. De grote bekendheid kwam er reeds in 1970, met deelname aan de Wereldtentoonstelling in Osaka. Beelden van de man staan zowat overal ter wereld. In 2005 haalde hij nationale persaandacht met de installatie van de acht meter hoge koperen beeld-zonnewijzer voor Burcht Singelberg, Katoen Natie in Kallo Beveren. In 2008 was er de uiterst verzorgde Monografie (Stichting Kunstboek) en een retrospectieve tentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen te Oostende. In 1984 werd hij opgenomen in de Leopold II orde, in 2000 kwam er een erkenning als Ridder in de Kroonorde.

Schenking

“De passie voor de kunst bracht mij een rijk leven”, aldus een dankbare Minnebo. “Omdat ik afscheid heb genomen van het actieve kunstenaarsbestaan én omdat ik 50 jaar in Stalhille woon, wens ik dit beeld te schenken aan de gemeente Jabbeke. Het is het eerste beeld van mij dat op het openbaar domein van mijn thuisgemeente komt.” (PA)

Zie ook www.minnebo.be