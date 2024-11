Edgard Antoin sluit 70ste feestjaar af met expo

De Moense kunstenaar Edgard Antoin werd dit jaar 70 en dit mocht niet ongemerkt voorbijgaan. De man, die eigenlijk al heel zijn leven met kunst verweven is, sluit dit feestjaar af met een vierdaagse expo. “Het is alvast een grote eer voor mij om hier bij Emmanuelle te mogen exposeren”, klinkt het. “De kunst levend houden, blijft voor ons beiden het initiële hoofddoel.”

“Voor deze afsluit kon ik geen betere locatie gevonden hebben dan bij mijn goeie vriendin Emmanuelle Rollé van Villa Buurvrouw”, zegt Edgard. Emmanuelle plaatst graag kunstenaars in de kijker en bij haar thuis, een statig herenhuis in de Stationsstraat in Menen, kon de setting niet beter gekozen worden. “Ik heb altijd een goeie klik gehad met Emmanuelle. We zijn gelijkgestemden en hebben dezelfde visie, namelijk kunstzinnige mensen samenbrengen”, vertelt Edgard.

Logeren

Hij werd geboren in 1954 in Moen en studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten in Kortrijk. Hij heeft ook een hechte band met onze stad. “Ik volgde hier jarenlang les in de tekenacademie in Menen. Deze opleiding stond zeker en vast aan de wieg van mijn veelzijdige beeldtaal”, aldus Edgard. Alles wat Edgard aanraakt, wordt kunst. Hij is tegelijkertijd keramist, grafisch kunstenaar, tekenaar, beeldhouwer, schilder… “Ik maak zowel grote werken, schilderijen, animaties, beeldhouwwerken als schetsen en tekeningen in houtskool, inkt en aquarel. Ik creëer wat er in mij opkomt en opborrelt”, aldus Edgard. Tijdens de expo zelf zal Edgard niet alleen aanwezig zijn, hij zal ook kunst maken. “Ik zal zeker ter plaatse geïnspireerd zijn door de wondermooie setting, de muzikale omlijsting en/of de mensen en zal er dus zeker en vast iets creëren”, zegt Edgard. De kunstenaar zal alvast in de watten worden gelegd. “Mijn kunstwerken mogen hier vier dagen logeren en ikzelf ook. Het is alvast een grote eer voor mij om hier bij Emmanuelle te mogen exposeren. De kunst levend houden, blijft voor ons beiden het initiële hoofddoel”, besluit Edgard. (NV)

Gratis expo op zaterdag 23, zondag 24 en zaterdag 30 november (met muzikale omlijsting) en zondag 1 december van 10.30 uur tot 18 uur. Locatie: Villa Buurvrouw, Stationsstraat 84 in Menen.