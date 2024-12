Eddy Vancoillie stelt schilderijen tentoon in Izegemse bib

Nog de hele maand december stelt Eddy Vancoillie (67) zijn schilderijen tentoon in de Izegemse bibliotheek. De kunstenaar noemt zichzelf een autodidact.

De 67-jarige Eddy Vancoillie woont in de 16de Linie Regimentstraat in Emelgem. Hij is de man van Patricia Priem en de vader van Marijke. Hij is met pensioen en werkte laatst in De Waak in Kuurne als groepsverantwoordelijke. Eddy kwam al heel jong in contact met kunst door zijn beste vriend Johny.

“Hij was toen amper 10 jaar toen hij al schilderde en zijn werkjes maakten indruk op mij”, zegt Eddy. “Het tekenen zit al van toen in mijn genen en toen ik 12 jaar was, ben ik zelf beginnen experimenteren met plakkaatverf. Veel later schilderde ik dan met olieverf. Tussen mijn 16de en 19de geraakten al mijn schilderwerkjes verkocht. Het moet zijn dat sommige mensen die ook mooi vonden, vind ik. En ja, het geeft me nog altijd grote voldoening als ik zelf naar mijn werken kijk. Het stimuleert me iedere keer om nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

Geen kunstacademie

Naar de kunstacademie is Eddy nooit geweest. “Ik noem mezelf een autodidact die me al die jaren kon en kan uitleven door te zoeken naar nieuwe uitdagingen en te experimenteren met verf en borstel. In mijn beginperiode schilderde ik vooral stillevens, nu doe ik dat niet meer. Mijn liefde voor de natuur bracht me er ook toe landschappen en bloemen te schilderen. Geen kopieën van foto’s of uit magazines, maar eigen creaties die ik als het ware uit het hoofd schilder. Mijn werk kende uiteraard een evolutie qua thema’s en dat leidde naar surrealistische taferelen.”

Pentekenen en boetseren

Eddy is niet alleen kunstschilder. “Pentekenen en boetseren doe ik ook graag. Mijn pentekeningen bewaar ik in mappen en voorlopig stel ik ze nog niet tentoon. Wat ik boetseer, maak ik dan in hout of metaal. Een beetje de technieker in de kunstenaar.”

In de bib stelt Eddy een tiental schilderijen tentoon met onder andere eenvoudige namen als ‘Stilte’, Viooltje’, Buitenaards’, ‘Winterpret’ en ‘Donkere Dagen’. Je kan ze bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.