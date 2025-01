Dubbelexpo Luc Martinsen en Edouard Leruste

In Galerie B&M Optiek St.-Petrus en -Paulusplein 6 en in Galerie De Grote Ruutten, Wagenstraat 27 lopen tot 30 maart e.k. parallel de dubbelexpo’s met recent werk van Luc Martinsen versus sculpturen en zeefdruk van de Zuid-Franse beeldhouwer Edouard Leruste. “Hier staat warme kunst versus koude”, aldus inleider Willem Elias. “De gevoelsmatige, exuberante warme kleuren op de doeken van Martinsen tegenover de abstracte, minimalistische en constructivistische vormentaal in staal van Edouard Leruste (42) die afkomsig is uit Roubaix maar nu woont en werkt in het Franse La Garde Freinet dichtbij Saint-Tropez.” Op de foto zien we inleider Willem Elias, exposant Luc Martinsen, schepen van Cultuur Vanessa Vens (Vooruit Plus), exposant Edouard Leruste, galeriehouders Luc en Ingrid Mangodt-Brackx en burgemeester John Crombez (Vooruit Plus). (ML/foto ML)