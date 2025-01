Drie generaties stellen tentoon: Tentoonstelling Generations van 9 tot en met 20 januari in Het Koetshuis

Van 9 tot en met 20 januari brengen Cecile Van Driessche, Ruben Taelman en Amber Taelman in Het Koetshuis in Park Baron Casier de tentoonstelling ‘Generations’.

Drie generaties, één passie voor kunst. In deze unieke tentoonstelling brengen (groot)moeder, zoon/vader en (klein)dochter hun creatieve visies samen, elk met hun eigen materiaal en stijl. Van schilderijen tot pleisterwerk en fotografie, ontdek de veelzijdigheid en harmonie van hun respectievelijke artistieke werken.

Cecile Van Driessche is een ervaren kunstenares die met trots haar nieuwste schilderijen tentoonstelt. Na jaren van toewijding heeft ze een unieke stijl ontwikkeld die haar emoties en inspiratie weerspiegelt. Haar werken zijn rijk aan kleur en gevoel, en ze nodigen de kijker uit om dieper na te denken over de schoonheid van de wereld.

Nieuwe fase

Deze expositie markeert een nieuwe fase in haar artistieke reis en biedt een prachtige gelegenheid om de diepgang en creativiteit van Ceciles oeuvre te ontdekken. “Ik ben niet aan mijn proefstuk toe”, vertelt Cecile. “Voor mij is dit, na een tentoonstelling in de oude kerk in Vichte, mijn tweede tentoonstelling in Het Koetshuis.”

“Als lerares plastische opvoeding begeleidde en inspireerde ik mijn leerlingen van het O.L.V. Hemelvaartinstituut tijdens mijn lessen. Ik volgde zelf schilderlessen aan de academie in Tielt. Ondertussen heb ik al aardig wat schilderijen gemaakt, meestal één met de natuur. Op deze tentoonstelling zal ik een zevental werken brengen. Net zoals op de vorige tentoonstellingen, die heel succesvol waren, zijn al onze werken te koop.” Haar zoon is dan weer gebeten door de fotografiemicrobe. Ruben Taelman is een gepassioneerde fotograaf die met deze tentoonstelling voor het eerst zijn werk aan het grote publiek toont. Zijn fotografie legt de schoonheid van alledaagse momenten vast, met oog voor detail en harmonie. “Ik haal inspiratie uit mijn directe omgeving en speel met licht en compositie om een unieke sfeer te creëren in mijn beelden”, zegt Ruben, die beroepshalve een eigen marketingbureau heeft.

“Als hobbyfotograaf ben ik al heel lang bezig. Pas in de coronaperiode ben ik ernstig beginnen nadenken om daar iets meer mee te doen. Het zijn detailfoto’s die na een project van een oud bedrijfsterrein in een stroomversnelling kwam. Daar fotografeerde ik het proces van afbraak tot opbouw dat ik later in een boek goot. Voor mij markeert deze eerste expositie een belangrijk moment, waarin ik mijn persoonlijke kijk op de wereld deel met een breder publiek.”

Amber, de dochter van Ruben, nam de passie over van haar oma, Cecile. Ze is een talentvolle twintiger die met deze eerste tentoonstelling haar werk aan het publiek presenteert.

“In mijn schilderijen combineer ik gips met verf, wat resulteert in een unieke interactie tussen textuur en kleur”, glundert de studente verpleegkunde. “Deze elementen spelen een cruciale rol in mijn kunst, waardoor elk stuk een aparte uitstraling krijgt. In mijn creaties experimenteert ik voortdurend met materialen en kleuren. Abstract en organische vormen zijn mijn ding. Mijn eigen accenten in mijn werk leggen, zeg maar. Als kind was ik al heel creatief, geïnspireerd door mijn oma. Voor mij is dit puur een hobby. Ik zal een tiental werken tentoonstellen op ‘Generations’.”

Online platform

Combius Art is een nieuw online platform dat de wereld van kunst viert met een bijzondere voorliefde voor minimalisme, harmonie en schoonheid. “Bij Combius Art geloven we in de kracht van kunst en in het verbinden van de kunstenaar met de kunstliefhebbers. Liever hun kunstwerken in de openbaarheid houden, dan ze te laten bestoffen op zolder. Het platform heeft als doelstelling om kunstwerken onder de aandacht te houden.”

Meer info over ‘Generations op www.combius.art.be