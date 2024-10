DM Fotografie breidt uit met kunstgalerie DM ART

Sinds kort kun je bij Delphine Meersschaert niet alleen terecht voor fotografie, maar ook voor kunst. DM Fotografie, opgericht in 2008 aan de Noordlaan, verhuisde twee jaar later naar een eigen winkel gelegen aan de Kerkstraat 20. In 2019 breidde de winkel verder uit met een fotostudio, en nu is daar ook DM ART aan toegevoegd. De huidige expositie bij DM ART bestaat uit werken van Christian Silvain, die aanwezig was bij de opening. “Toen Silvain aangaf zijn werken online te willen verkopen, benadrukte ik dat kunst in het echt gezien moet worden”, vertelt Delphine Meersschaert. “Zo stelde ik voor om zijn werken in DM ART tentoon te stellen, en daar ging hij mee akkoord.” Momenteel zijn er 54 werken te bewonderen in de expositieruimte van DM ART. Delphine heeft echter plannen om dit aantal verder uit te breiden en eventueel ook werk van andere kunstenaars toe te voegen. (BRU/foto BRU)

DM ART bevindt zich in de Kerkstraat 20 in Kuurne. Info: www.dmart.be.