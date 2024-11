Dieter Provoost exposeert in de bib van Izegem met zwart-witbeelden

Dieter Provoost (44) stelt de hele maand november foto’s tentoon in de bib. “Zwart-witbeelden van leegstand, mensen en natuur, maar ook handgemaakte cyanotypes – blauwdrukken – van digitale beelden”, zegt Dieter.

Dieter is de man van Astrid en pluspapa van Anna. Hij werkt als logistiek bediende bij het Rode Kruis. “Op school volgde ik eerst grafische technieken en later nog een driejarige technische opleiding in fotografie aan Syntra West. Ik ben afkomstig uit Torhout, woonde met mijn partner vijf jaar in een bos in Zedelgem en nu is Izegem sinds anderhalf jaar onze thuis.”

Dieter heeft al van kleins af interesse voor alles wat met fotografie te maken heeft. “Ik nam toen al camera’s mee als ik op kamp met de jeugdbeweging en op schoolreis ging. Maar het begon pas echt toen ik met de rugzak door de Pyreneeën trok en daarna is het nooit meer gestopt. Macrofotografie kwam het eerst op mijn pad: close-ups van waterdruppels in het gras, bloemen, insecten… Nadat ik een cursus volgde vroeg men mij voor portretten, maar ik fotografeerde ook vaak op concerten en festivals.”

Ontwikkelen

“Ik begon ook met het verzamelen van oude camera’s en oude foto’s op glas: een passie die alleen maar groeide. Zo ben ik een keer in Iedereen Beroemd op VRT 1 te zien geweest met de leefruimte van mijn appartement die ik als een camera had ingericht.”

Dieter’s thema’s zijn leegstand, mensen, natuur, betogingen… “Ik hou van zwart-witfoto’s, die goed de ziel van je onderwerp weergeven. Ik exposeerde al heel vaak. Ik pik er twee tentoonstellingen uit die mij bijgebleven zijn: de expositie in de Krom Art Gallery in Rome waar mijn werk en de Monochrome-expositie in ph21 Gallery in Budapest, waar ik een eervolle vermelding kreeg mijn werk Mont Blanc Madness. In de bib in Izegem hangen zwart-witbeelden en ook twee handgemaakte cyanotypes van mij.”

De werken zijn nog de hele maand te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bib.

(IB)