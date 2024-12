Dertig Bruggelingen creëren samen schilderij van formaat

Samen met dertig Bruggelingen heeft kunstenaar Raven Lamoot een groot schilderij gecreëerd. “Ik ben gepassioneerd door schilderen en tekenen. Ik vind het ook belangrijk om deze kunstvormen te verbinden met de samenleving”, begint Raven. “Het doel van dit project was om een gezamenlijke droom of herinnering vast te leggen op een doek, met een specifieke focus op Brugge. Het resultaat is een prachtig Brugs schilderij, dat een gemeenschap en haar verhalen weerspiegelt.”

Harmonieus resultaat

Het idee om met een 30-tal mensen samen een schilderij te maken, kreeg Raven na zijn dagelijkse fietstoertje in de stad. “Tijdens het fietsen kwamen plots bij mij de vragen op ‘Waar gaat iedereen naartoe? Waar zijn we allen mee bezig?’ Iedereen dromend in zijn eigen wereld vol gedachten, fantasieën en herinneringen. Dat maakt ons wie we zijn. Ik dacht hoe het zou zijn om eens spontaan mensen bijeen te krijgen en al die dromen en herinneringen op een doek te brengen. Samen een groot werk maken, elk met onze eigen interpretatie maar met een harmonieus eindresultaat. Net zoals de samenleving kriskras een geheel vormt.”

In Westervier

Nu het schilderij voltooid is, wil Raven het laten rondreizen door openbare ruimtes, zoals bibliotheken, scholen, woonzorgcentra… in en rondom Brugge. “Zodat het werk verder kan leven. Op donderdagavond 5 december krijgt het schilderij zijn eerste bestemming in het woonzorgcentrum Westervier. Het werk zal daar tot de lente blijven”, besluit Raven Lamoot. (BC)