Daniela Chirion exposeert in Galerie Lloyd

Nog tot en met 2 februari 2025 presenteert Galerie Lloyd, Vlaanderenstraat 76, olieverfschilderijen op doek van huiscurator Daniela Chirion onder de noemer Horizons, Skies and Lyricism. De lucht is een terugkerend thema in haar vroeger en ook recente werk als hoofdonderwerp of als achtergrond voor de skyline van Oostende of als contrastelement in contre-jour stillevens die refereren naar objecten uit haar herinneringen. Geen klassieke landschappen, maar een innerlijke lucht, soms donker en geteisterd door stormen en absorberende wervelingen, soms sereen blauw, soms de hitte van gouden, rode en oranje tinten, soms geïmplodeerd en grenzend aan de abstractie van zwart, wit en grijs. De samenstelling van de expo zal voortdurend veranderen, met nieuwe doeken die de huidige vervangen. Op de foto zien we staand Jan Bernheim, Xavier Wijnen. Zittend: Beatrice Piers, Daniela Chirion en Nathalie Vincent. Je kan er elke zondag van 14 tot 18 uur terecht en ook op afspraak via 0475 84 54 79. (ML/foto ML)