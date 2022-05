Chris Tackaert opent uitzonderlijk deuren van haar atelier in Westende

Al zolang als ze zich kan herinneren, is Chris Tackaert bezeten van alles wat met kunst te maken heeft. Ze volgde tal van opleidingen en kan sinds haar pensioen haar passie voluit gestalte geven. Kom haar werk ontdekken tijdens ‘Atelier in beeld’, op 14 en 15 mei, in Westende.

“Als kind was tekenen mijn favoriete hobby en toen ik achttien was, begon ik les te volgen aan de academie in Dendermonde”, doet Chris (op 14 mei 65) haar verhaal.

Met pensioen

“Vraag me niet hoeveel academies ik sindsdien heb afgelopen en hoeveel cursussen ik heb gevolgd, het zijn er heel veel: schilderen, beeldhouwen, modeltekenen en boetseren – en ik doe het allemaal even graag. Ik ben trouwens ook nog altijd, en dat al twintig jaar, voorzitter van de Kunstkring in Melsele.”

In 2019 vestigden Chris, die tot haar pensioen ambtenaar bij de Vlaamse overheid was, en haar man Paul Verbiest zich definitief in Westende.

Ervaringen uitwisselen

“We waren aan een nieuwe uitdaging toe en hebben meteen de bovenverdieping van onze woning ingericht als atelier en hobbyruimte. Het is een droom geworden, want ik kan er ook mensen ontvangen die model staan, maar ook samen met andere kunstenaars ervaringen uitwisselen.”

“Het was noodzakelijk om een polyvalente ruimte te voorzien, want ik werk met diverse materialen. Dat gaat van acryl en klei, over boetseerwas en plasticrete (acrylhars op waterbasis, red.), tot gips en siliconen. Mijn atelier is niet voor commerciële doeleinden, maar laat me vooral toe om me verder te bekwamen in de verschillende kunstvormen die ik beoefen. Het is een echte luxe.”

Complementaire kleuren

“Mijn beelden geef ik vorm in klei, gips of boetseerwas. Dan maak ik een mal, waarna ik het beeld in gips, acrylaat, was of klei kan reproduceren. Een kleurlaagje – patine – maakt het beeld compleet. Bij het schilderen gebruik ik graag complementaire kleuren, om de expressie te verhogen, en bij het tekenen hou ik van de eenvoud van een zuivere lijn, in inkt of potlood.”

Chris nam al aan heel wat groepstentoonstellingen deel. Ze hoopt ooit een individuele tentoonstelling te kunnen aankondigen.