Bruggeling Kobe Sabbe exposeert in bib van Beernem: “Ik maak eenzaamheid tastbaar”

Bruggeling Kobe Sabbe (47) exposeert nog tot 28 januari in de bibliotheek van Beernem. In ‘Astray’ stelt de in Beernem opgegroeide Bruggeling werken tentoon die zijn gevoel van eenzaamheid in een grootstad uitstralen.

Om uit te leggen hoe Bruggeling Kobe Sabbe de kunstenaar werd die hij nu is, moeten we meer dan twee decennia terug in de tijd. Tijdens zijn studies Burgerlijk Ingenieur in Gent trok Kobe Sabbe in zijn laatste jaar richting Stockholm. In zijn Erasmusjaar ontdekte hij de pracht van de Zweedse hoofdstad, waardoor hij besloot in Scandinavië te blijven hangen. “Ik vond er snel werk als ingenieur bij een groot bedrijf. Negen jaar lang woonde en werkte ik in Stockholm, al trok ik de hele wereld rond voor verschillende projecten. Toen ik aan een project moest werken in Tokio, was ik op slag verliefd. Ik raakte helemaal in de ban van de cultuur in de Japanse hoofdstad en op de stad zelf. Ik mocht er een jaar lang werken en het bracht enorm veel teweeg bij mij”, steekt Sabbe van wal.

“Wellicht had de cultuur een enorme impact op mij, want ik begon te mediteren en verslond filosofische boeken. Mijn hele mentaliteit veranderde en opeens zag ik in dat mijn job toch minder bij me paste. Ik vroeg een sabbatjaar aan en startte een opleiding Japans in Tokio. Pas na dat jaar was ik ervan overtuigd dat ik niet meer wilde werken als ingenieur. Ik wilde een vrijer bestaan en reizen”, gaat de Bruggeling verder. De beslissing luidde een nieuw hoofdstuk in zijn leven in.

Veel voldoening

De jaren na die studie in Tokio trok hij de wereld rond. “Vrij zijn is heel leuk in het begin, maar na een tijdje wil je opnieuw met iets concreet aan de slag. Ik wou niet dezelfde fout als in het begin van mijn carrière maken en ging op zoek naar iets dat bij me past. Ik raakte opnieuw geboeid door tekenen, wat ik als kind ook al veel deed. Toen ik jong was, won ik er zelfs een aantal prijzen mee. Ik zag opnieuw in dat ik daar echt mijn ziel in kwijt kon. Ik las veel over meditatie en trok door India en Japan. Meditatie is nogal theoretisch, maar via mijn schilderkunst kan ik dat concreet vormgeven. Ik kan mijn gedachten nu op een doek neerleggen en het zweverige tastbaar maken. Dat geeft veel voldoening.”

Sabbe ambieert een fulltime bestaan als kunstenaar, al combineert hij zijn werk in een atelier in Brugge nu met een job in een Brugse school. “Het voelt goed bij te mogen dragen aan de ontplooiing van jonge mensen. Het is meer dan louter een job. Dat zorgt ervoor dat ik nu meer in balans ben. Ik sta met twee benen in de wereld en kan veel vrijer schilderen dankzij mijn basisinkomen. In de toekomst hoop ik te groeien als kunstenaar en erkenning te vinden.”

Zwarte sneeuw

De expositie in Beernem is volgens Sabbe een weerspiegeling van zijn periode in Tokio. “Ik voelde toen de eenzaamheiddie hangt in zo’n miljoenenstad. Die eenzaamheid komt voor in mijn schilderijen. Ondertussen is mijn werk geëvolueerd. Ik exposeer nu ook in de tentoonstelling van de Hedendaagse Primitieven in Brugge. Dat geeft een stimulans en opent deuren, want de eerste jaren als kunstenaar zie je zwarte sneeuw. Hoewel ik veel financiële stress heb gekend, zette ik door. Ik voel dat ik achter mijn schildersezel op de juiste plaats zit. Als dat een langere periode niet lukt, voel ik me onrustig. Wat ik nu doe, voelt goed en verankerd”, besluit Sabbe.