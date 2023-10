Blankenberge pronkt met Portugese street art: “Saaie zuil is nu blikvanger”

Blankenberge heeft er een blikvanger bij: de Portugese street art-kunstenaar Pantonio zorgde in de Ruzettelaan voor een kleurrijke muurschildering. “Een primeur voor Blankenberge”, zegt schepen van Cultuur Kathy Kamoen.

Antonio Correia is een gerenommeerde Portugese kunstenaar die, onder het pseudoniem Pantonio, zijn handelsmerk maakte van enorme muurschilderingen. “Zijn werk wordt gekenmerkt door dynamiek en beweging: hij beeldt vooral dieren en voorwerpen af in een school, zwerm of groep”, licht schepen van Cultuur Kathy Kamoen (Open VLD) toe. Zo ook ‘Inside the shell’, een werk waarin vooral de blauwtinten primeren. De lijnen in de muurschildering verwijzen onder meer naar de beweging van water.

Zorgen voor inspiratie

“Met dit opvallende muurschilderij willen we kunst voor iedereen toegankelijk maken, inwoners en bezoekers uitnodigen om eens stil te staan bij de symbiose tussen land en zee”, legt Kamoen verder uit. De Leuvense firma Treepack, een toonaangevend artistiek collectief dat gespecialiseerd is in muurschilderingen, coördineerde het project. “De missie van Treepack is het opwaarderen van gebouwen en publieke ruimtes. Ze brengen kleur in het openbaar, en creëren zo inspirerende plekjes in de stad”, aldus nog Kamoen.

Primeur voor stad

De locatie op de Ruzettelaan werd bewust gekozen: de tegels op de zuil kwamen los. “In plaats van te herstellen, kozen we ervoor om van de saaie zuil een blikvanger te maken. De zuil is opgekuist en in de witte grondverf gezet. Het perfecte canvas voor de dynamische en kleurrijke muurschildering van Pantonio”, klinkt het. Pantonio klaarde de klus in vier dagen. “Het is trouwens de eerste keer dat hij in België zo’n muurschildering maakte. Een primeur dus voor onze badstad”, besluit Kamoen.