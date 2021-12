Beeld ‘Gepantserd Wezen’ definitief in De Branding in Kortrijk

Het beeld ‘Gepantserd Wezen’ van Gerard Holmens heeft een definitieve plaats gekregen in de voortuin van De Branding aan de Leeuw van Vlaanderenlaan 23 in Kortrijk. Dit binnen het stadsproject Beeld in je Buurt.

Voor 27 sculpturen die vandaag in het Regionaal Erfgoeddepot Trezoor bewaard worden, wordt een passende plek in de stad of deelgemeenten gezocht. “De stad stelde hiervoor de vraag aan de Kortrijkzanen zelf via het project ‘Beeld in je Buurt’ en kreeg 40 aanvragen binnen. Een van de aanvragers was De Branding, die dag- en individuele ondersteuning geeft aan volwassenen met een beperking”, duidt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA). “Zij kozen voor het beeld ‘Gepantserd wezen’ van Gerard Holmens, dat nu een plaats krijgt in de voortuin van de Branding.”

Beeld past in visie

Het gaat om een abstract beeldhouwwerk in ongepolijste hardsteen. “De voortuin is een perfecte locatie waar veel mensen passeren en als straks het plein in de buurt vernieuwd wordt, zal het nog beter zijn”, zegt coördinator van de Branding Jan Waelkens. “Het beeld past in onze visie en wat wij doen. Het woord ‘gepantserd’ is van toepassing. Wij ondersteunen mensen met een beperking die bescherming nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden: ook buiten onze gebouwen. Vanuit De Branding zien we het beeld als een klant die bij ons enigszins ‘beschermd’, ondersteund woont en die helemaal zichzelf mag zijn zonder pantser”, zegt algemeen directeur Bert Tanghe.