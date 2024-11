Balder Goethals en dochter Aukje uit Torhout delen schildertalent

Nog tot eind november stellen Balder en Aukje Goethals hun schildertalent voor in het Diocesaan centrum Groenhove. Voor het eerst dagen ze de kijker samen uit om er een levenskern in te zien. Tegelijk bewijst Aukje dat ze met dezelfde grafische gave de klassieke portretkunst meester is.

Wie in Groenhove voor de eerste keer de jongste schilderijen van Balder Goethals ziet, wordt opnieuw gevat door de levendige kleuren en levensechte figuren. Dit keer vereeuwigde hij geen artiesten, maar merkwaardige vreemde composities in felle kleuren of bruintinten. De grijpgrage vingers en wervels, of een ei waaruit een blaadje ontspringt, vraagt wat inspanning om de symboliek te snappen. Meer dan we van hem gewoon zijn, vraagt hij dat we observeren. Het ei herbergt leven en hoop, een nieuw begin, levensmoed. Zijn doeken staan ook voor het breekbaar leven en de worsteling ermee.

Is de fantasie het wapen tegen oorlog en ander (ondraaglijk) menselijk lijden? Liet hij zich inspireren door het dagelijks leed in Gaza en Oekraïne? “Een diepere verklaring kan zijn dat we slaafs achter leiders aanlopen, of dat we moe en wanhopig de kern van het bestaan kunnen verliezen. Het oordeel laat ik aan de kijker over”, duidt Balder.

Opleiding

Naast Balders grote doeken zijn de kleinere werkjes van Balders dochter Aukje net zo opmerkelijk. In de categorie jonge belofte ontving ze in 2022 de Cultuurprijs van Zedelgem. De artistieke genen kreeg ze van vader mee, dat ze onder de knie kreeg met digitale tekenfiguren te ontwerpen. In Groenhove hangen enkele van haar schoolopdrachten die kleurrijk in het oog springen. Fotografisch geschilderd zijn bijvoorbeeld de twee mollige dames in badpak die in het spiegelend zeewater staan te keuvelen.

Net of de kijker vanop afstand er ter plekke nieuwsgierig bijstaat. In een ander werk wekt de menselijke figuur in het blinkend rood polyester even sterk de aandacht. De portretten van de vier Beatles zijn elk met een andere grafische techniek verbeeld, zoals potloodtekening en monotype. Door de opleiding Plastische Opvoeding aan hogeschool VIVES, nu haar derde jaar, kreeg ze uiteenlopende teken- en verftechnieken onder de knie. Welke richting ze ermee uitgaat, laat ze nog in het midden, maar Aukje Goethals bewijst dat ze net als vader Balder een veelzijdig grafisch talent is.

(HV)