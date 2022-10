Artistieke verwelkoming voor Zeebrugge: op rotonde komt een kunstwerk

Zeebrugge krijgt een artistieke verwelkoming voor wie naar de strandwijk komt of naar de haven rijdt. Op de rotonde wil men een kunstwerk plaatsen.

Het idee is ontstaan in de Lagaar, waarna Hendrik Vermeulen van Unizo Brugge met de vraag naar de Stad Brugge trok. Intussen zijn er heel wat partners die achter het initiatief staan. Voor dit project is heel wat geld nodig maar dat werd ondertussen gevonden. De Vlaamse Overheid voorziet 60.000 euro, de Port of Antwerp Bruges 30.000 euro, Artes 10.000 euro, Unzio Brugge 10.000 euro en de Stad Brugge 12.000 euro.

Zes kanshebbers

“Een aantal kenners heeft een voorselectie gemaakt. Daarbij waren Els Wuyts (curator van de Triënnale Brugge 2021 en curator Beaufort), Shendy Gardin (curator Triënnale Brugge) en Anthony Hudek (artistiek directeur van het Museum Dhont-Daenens in Sint-Martens Latem) betrokken. Ze hebben zes ontwerpen geselecteerd die nu voorgesteld worden op infoborden die aan het begin van de Zeedijk staan ter hoogte van de Saint Georgesdaywandeling. Passanten kunnen via een QR-code op de borden reageren op de voorstellen. Het gaat om Tide Bell van Paul Casaer, Room for the harbeacher van het Brugse Architectuuratelier Dertien 12, A pink sky forever and everyone van Huber Huber uit Zwitserland, het Strandhuis van de Amerikaan Coror Mc Nally, Radarlove van Kelly Schacht en tenslotte Oasis van Filip Vervaet” vertelt de Brugse burgemeester.

Voltooid in 2024

Schepen van Cultuur Nico Blontrock is tevreden met de steun van de Vlaamse Overheid en volgens schepen van Toerisme Mieke Hoste vormt het rondpunt de toegangspoort tot Zeebrugge Bad. “Het is een plek waar bewoners, bezoekers, ondernemers en vrachtwagenchauffeurs samenkomen. In december buigen de partners zich over de finale keuze. De realisatie van het kunstwerk start ten laatste in de tweede jaarhelft van 2023 om klaar te zijn tegen maart 2024.” (SR)