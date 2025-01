Ann en Annelore winnen kunstwerk

Op 19 en 20 oktober van vorig jaar ging in de Tieltse regio weer Gluren bij Kunstenaars door, waarvan metaalkunstenaar Marc Vanhecke één van de bezielers is. Tijdens dat weekend verloot hij onder de bezoekers van zijn galerij elk jaar twee beeldjes. Die beeldjes werden onlangs aan de winnaars overhandigd. Ann Chiers uit Aalbeke won een ‘verrekijker’ en het beeldje ‘loper’ ging naar Annelore Dewulf. Aangezien deze laatste in Luxemburg woont, kwam haar moeder Liliane Verkindere het beeld in ontvangst nemen bij Marc en zijn vrouw Nelly. “Met ongeveer 300 bezoekers en 250 ingevulde formulieren was de opkomst iets minder dan vorig jaar, maar aangezien er nu meer locaties te bezoeken waren, was dit wellicht wat logisch”, zegt Marc. (JG/foto Jan)