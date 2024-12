Alter ego’s in beeld: Zesdejaars DAS Kortrijk exposeren in JAZZ

Van 20 december tot 27 januari stellen de leerlingen van het zesde middelbaar Beeldende Vorming van de Design & Art School Kortrijk (DAS) hun werken tentoon in café JAZZ als onderdeel van het project Alter ego. Deze expositie vormt een unieke inkijk in de creativiteit en het talent van de leerlingen, waarbij tien levensgrote zelfportretten centraal staan.

Zelfportretten met een twist

De werken zijn geschilderd met acrylverf op schilderkarton en verbeelden het alter ego van elke leerling, in lijn met een zelfgekozen thema. Elk zesdejaarsstudent werkt gedurende een heel schooljaar rond een thema dat hen persoonlijk raakt, met dit trimester het project Alter ego waarin het zelfportret van hun alter ego centraal staat.

Klastitularis Willem Moreel (28) licht toe: “Het idee was om vanuit hetzelfde concept te vertrekken, namelijk een zelfportret als alter ego. Wat de leerlingen ermee doen, is volledig aan hen. Zo koos Djunaid bijvoorbeeld voor het thema adrenaline en beeldde zichzelf uit als een adrenalineshot, in de vorm van een injectiespuit. Het resultaat van alle studenten is fantastisch, ze hebben zich volledig gesmeten. De expositie in JAZZ Kortrijk is echt een kers op de taart.”

Deze expositie is niet de finale eindejaarstentoonstelling van de opleiding. Die vindt traditioneel plaats tijdens Sinksen, in het gebouw van vzw Wit.h in de Groeningestraat. “Dit is eerder een uniek voorproefje van wat de opleiding te bieden heeft”, voegt Moreel toe.

Taart en mode

Leerlinge Noona Deleu (17) koos voor het thema taart. “Ik wilde iets doen dat persoonlijk was, maar niet te serieus. Ik hou van taart (lacht). Vroeger ontwierp ik ook vaak jurkjes en bladerde ik in topmodelboekjes. Voor dit project heb ik een taartjurk en accessoires ontworpen. Ik vond het geweldig om zo groot te schilderen, al was het minder leuk om mezelf te schilderen. Dat was wennen, maar ik heb veel van het project geleerd, bijvoorbeeld hoe ik met andere kleuren kon werken, zoals donkerbruin in plaats van zwart.”

Benieuwd naar de alter ego’s van deze talentvolle zesdejaars? Kom dan zeker langs bij café JAZZ aan de Jan Persijnstraat tijdens de openingsuren en ontdek de tien werken in hun volle glorie.