Al voor vierde keer Lomb’ART- tentoonstelling in Lombardsijde

In Lombardsijde maakt men zich op voor de vierde Lomb’ART-tentoonstelling. Op zaterdag 9 en zondag 10 november 2024 is iedereen van harte welkom in de zaal Utopia van de Zeekameel om lokaal talent te bewonderen. De tentoonstelling is te bezoeken van 10 tot 18 uur. Zoals altijd is de toegang volledig gratis.

Marie-Claire Mercy, een van de drijvende krachten achter Lomb’ART, licht alvast een tipje van de sluier: “We blijven trouw aan onze formule: kunst van plaatselijke kunstenaars bewonderen, gecombineerd met een drankje en een babbel. Dit jaar voegen we er echter iets extra’s aan toe: dankzij Marc Coulier kunnen bezoekers genieten van versgebakken wafels!” Het gevarieerde aanbod omvat dit jaar pentekeningen van Robert Vanheerentals en fotografie van Ludo Coulier, naast de vertrouwde werken van andere lokale kunstenaars. Ook de jonge talenten van BIZART, onder leiding van Miniek Devisscher, zullen hun creatieve werken tonen. Dit jaar verwelkomen we bovendien gastkunstenares Gladys Mertens, een bekende naam in Lombardsijde.

Kleurtafel

Voor de kleinsten is er opnieuw een kleurtafel, waar ze hun artistieke talenten kunnen ontdekken. Daarnaast worden er artistieke kaartjes en kleine kunstwerkjes te koop aangeboden, evenals heerlijke wafels. De opbrengst hiervan gaat naar de dorpsschool STJOLO, die de extra steun goed kan gebruiken. Marie-Claire besluit: “Het wordt weer een gezellig samenzijn. Iedereen die van kunst en een warme sfeer houdt, nodigen we van harte uit in zaal Utopia van de Zeekameel op 9 en 10 november!” Aanwezige kunstenaars: Luc Baert, Lu Lambrecht, Minne Soete, Ine Vergauwe, Dany Creve, Peter Standaert, Diane Dewaele, Lut Rossey, Freddy Vlaemynck, Christiane Vanpraet, Lily Wille, Robert Vanheerentals, Frieda Moerman, Rosette Beerten, Annie Dehaemers, Ludo Coulier en Marie-Claire Mercy. (PG)