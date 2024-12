Adelina Lantcheva stelt tentoon in Luik en Heist-op-den-Berg: “Ik maakte al 1.300 schilderijen”

Wie het werk van de Kuurnse kunstenares Adelina Lantcheva (56) wil bewonderen, kan nog tot en met 16 maart terecht in het museum La Boverie te Luik. Vier van haar werken worden daar tentoongesteld tijdens de ‘Triënnale de Gravure’. Ook dichter bij huis, in CC Zwaneberg te Heist-op-den-Berg, is haar werk te zien tijdens ‘De Kunstwedstrijd Vrije Grafiek’, die nog loopt tot 12 januari.

Adelina Lantcheva verliet 33 jaar geleden haar geboorteland Bulgarije. Ze groeide op in Sofia en verhuisde samen met haar man naar België. De eerste jaren in België waren echter niet eenvoudig. Haar universitaire diploma, behaald in Bulgarije, bleek plots veel minder waarde te hebben, en nieuwe studies aanvatten in België was een grote uitdaging, gezien ze toen de taal nog niet machtig was.

Opnieuw beginnen

“Bij mijn aankomst in België moesten we helemaal opnieuw beginnen”, vertelt Adelina. “In Bulgarije was ik afgestudeerd als tuinarchitect. Maar omdat mijn diploma hier minder waarde had, probeerde ik opnieuw te studeren aan de universiteit van Brussel. Dat bleek niet evident. Tijdens deze moeilijke periode groeide echter mijn interesse in kunst. In Brussel leerde ik schetsen, wat mijn creatieve gevoel verder prikkelde. Creëren werd voor mij een overlevingsstrategie, een manier om de chaos en nostalgie in mijn leven draaglijk te maken.”

Haar achtergrond als tuinarchitect gaf haar ook een nieuwe richting. “Toen ik op een dag iemand vroeg om een ontwerp van mij voor een klant om te zetten in een schets, kreeg ik de vraag of ik geen zin had om les te volgen aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Kortrijk. Dat heb ik gedaan. Ik verdiepte me in mode en theaterkostuums en later in schilderkunst. Daarna trok ik naar Roeselare om me verder te specialiseren. Mijn impulsiviteit heeft een vorm van bestaan gevonden in snelle bewegingen en bonte kleuren. Mijn kleurenpaletten liggen veraf van wat in Vlaanderen gangbaar is. Mijn werk ontstaat deels uit planning en deels uit intuïtie. Er zijn zoveel mogelijkheden dat je jezelf erin kan verliezen. Ik probeer dat draaglijk te maken door het proces gewoon te laten gebeuren. Ik stel me open voor het onverwachte en verdwaal graag in het onbekende, waar ruimte is voor afwijkingen en imperfecties. Ik zoek naar manieren om mijn gevoelens en ervaringen te projecteren en durf daarbij zonder angst te experimenteren en zelfs te falen. Tot op vandaag heb ik nog niet gekozen tussen abstracte en figuratieve kunst.”

Adelina maakt gebruik van diverse technieken, waaronder carborundum, aquarelmonotype, droge naald en chine collé. Haar atelier staat vol met kunstwerken die ze door de jaren heen heeft gemaakt. “Ik schat dat ik al zo’n 1.300 schilderijen heb gemaakt”, zegt ze. “Een groot deel daarvan zijn kinderportretten. Momenteel neem ik deel aan de W.A.R.M-actie van de Academie voor Beeldende Kunst in Gent. Dit is een kunstverkoop ten voordele van het goede doel, waarbij ook een van mijn werken wordt verkocht per opbod. Daarnaast ben ik ook al benaderd voor nieuwe tentoonstellingen in het komende jaar.”

In de prijzen

De kunst van Adelina was de afgelopen jaren op diverse locaties te zien. Naast tentoonstellingen in België exposeerde ze ook in Frankrijk, tijdens ‘Les Beaux-Arts à la Mode’ in Rijsel en in de Da Silva Internationale Galerie in Villeneuve-d’Ascq. Ook in haar geboorteland Bulgarije is haar werk geliefd; ze stelde onder meer tentoon in de Arosita Gallery in Sofia. Bovendien viel haar werk ook al meerdere keren in de prijzen.

Een van haar opmerkelijke werken is de ‘Hot Glow’-serie, waarin een innerlijke spanning voelbaar is. Het werk roept de indruk op van iets dat brandt zonder vlam, met een ongrijpbare diepte die zowel onschadelijk als dreigend kan aanvoelen. De bedoeling van Adelina met dit werk is alvast dat elke kijker zich in het werk verdiept en de kracht van het het licht ontdekt. (BRU)