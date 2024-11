Achtste fotosalon bij fotoclub Exif Oostende

Op 23 en 24 november vindt het achtste fotosalon van de fotoclub Exif Oostende plaats in OC ’t Viooltje in de Violierenlaan. De expo kan in dit weekend telkens bezocht worden van 11 tot 18 uur.

“In totaal zullen de leden een 60-tal foto’s tentoonstellen. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. De fotografen zullen de bezoekers graag te woord staan bij eventuele vragen”, aldus secretaris Willy Bulteel. “Er is ook mogelijkheid om wat na te praten bij een drankje.”

Op dit ogenblik heeft de club 45 leden, waarmee het een van de grotere fotoclubs van de streek is. De leden zijn vrij te fotograferen wat ze willen. De onderwerpen gaan van natuur-, dieren-, reis-, architectuur-, macro-, urbex- tot abstracte fotografie. “Onze clubavonden zijn dan ook heel gevarieerd en boeiend”, vervolgt Willy. “We komen telkens samen de eerste en derde woensdag van de maand om 20 uur. Op deze samenkomst projecten we ingestuurde foto’s op groot scherm en bespreken die, waarbij tips en tricks worden uitgewisseld.”

Gastsprekers

“Voor de jaarlijkse uitstappen bezochten we het natuurgebied De Blankaart en Brussel en gingen we op driedaagse naar Parijs. Ook worden er gastprekers uitgenodigd en houden we thema-opdrachten. De resultaten van dat alles zijn te zien op ons fotosalon.”

Meer info op https://fotoclubexif.be