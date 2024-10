Acht kunstenaars brengen tentoonstelling in bibliotheek in Rollegem-Kapelle

Onlangs werd een nieuwe tentoonstelling geopend in de bibliotheek in Rollegem-Kapelle. Acht kunstenaars uit de gemeente brengen er zes maanden lang een overzichtstentoonstelling met hun werking.

Na de coronacrisis is de bibliotheek opnieuw gestart met het tentoonstellen van kunst. Sinds mei 2022 kon men in het gebouw langs de Rollegemstraat werken van verschillende kunstenaars ontdekken. “De bibliotheekbezoekers konden de voorbije twee jaar kennismaken met een brede waaier aan lokaal artistiek talent”, aldus schepen van bibliotheek Geert Dessein (CD&V/VD). Inmiddels zijn heel wat kunstenaars de revue gepasseerd waardoor het idee ontstond om dit najaar een overzichtstentoonstelling te organiseren. De deelnemende kunstenaars van de voorbije jaren werd gevraagd of ze graag wilden deelnemen. “Iedereen doet mee”, aldus een tevreden Geert Dessein.

Ledegemse Kunstkring

De werken van Marleen D’Hooghe, Frans Devolder, Els Gheysen, Jetty Messelis, Lenka Pukova, Rita Saunders, Nelly Vanhaesbrouck en Kathelijn Vlaemynck zijn de komende maanden te bewonderen in de bibliotheek. Iedere kunstenaar heeft zijn eigen stijl, waardoor er een grote verscheidenheid aan werken te vinden is in de bib. Het merendeel van de kunstenaars die de tentoonstelling mogelijk maken is ook lid van de Ledegemse Kunstkring, de plaatselijke vereniging die lokale kunstenaars verenigt. “Het is de bedoeling dat de kunstwerken zes maanden tentoongesteld worden”, aldus schepen Dessein. De tentoonstelling werd vorige week donderdag feestelijk geopend met een vernissage in aanwezigheid van de verschillende kunstenaars. De werken kunnen tot eind maart 2025 bezichtigd worden.

Goede plaats

Volgens schepen Geert Dessein is de bib een ideale plek om iets dergelijks te organiseren. “Het is belangrijk dat lokaal artistiek talent gespot wordt en podiumkansen krijgt. Dit versterkt de sociale cohesie en zorgt voor inspirerende ontmoetingen. De openbare bibliotheek is daar een goede plaats voor.”