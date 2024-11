Aalstenaar André Van Schuylenbergh exposeert in Galerie B&M optiek

In Galerie B&M optiek (Sint-Petrus-en-Paulusplein 6, Oostende) exposeert Aalstenaar André Van Schuylenbergh (72) zijn gestileerde vrouwenkoppen met een knipoog naar Picasso en Miró.

Na zijn studies aan Sint-Lucas Gent was zijn werk duidelijk geïnspireerd door de popart van Hockney. Ondertussen is zijn schriftuur duidelijk herkenbaar in het vrouwelijke silhouet, gevat in spaarzame lijnen, zowel in zijn kleurrijke acrylschilderijen op doek als in zijn bronzen en keramiek. Van Schuylenbergh is ook een collectioneur. Een aantal maskers uit zijn rijke verzameling in papier-maché is momenteel te zien op de Ensortentoonstelling in het KMSKA. (ML)

Nog tot 31 december. Van dinsdag tot en met zaterdag, van 10 tot 18 uur.