52 kunstgaleries nemen dit weekend deel aan ART Knokke-Heist

Knokke-Heist en kunst gaan hand in hand. Dat bevestigt opnieuw het aantal deelnemers van ART Knokke-Heist. Niet minder dan 52 kunstgaleries nemen deel aan de nieuwste editie van het open galerieweekend.

Tijdens het weekend van 2 en 3 april sta je in Knokke-Heist oog in oog met creaties van onder meer Fred Eerdekens, Koen Vanmechelen en Bram Bogart. Fotograaf Tom D. Jones stelt dan weer in primeur zijn nieuwe fotoreeks ‘Reflect’ voor.

Maar niet alleen liefhebbers van Belgische kunst komen er aan hun trekken. Bewonder er ook de sculpturen van de Italiaanse Matthias Verginer en de Zuid-Afrikaanse Andries Ntuli. Of de kunstwerken van de Spaanse schilder Xavier Vista en de bijzondere uurwerken van het Duitse Biegert & Funk. Wie op wandel trekt, neemt er best de op maat gemaakte ART-brochure bij. Je vindt er alle kunstwerken, adressen en openingsuren van de galeries in terug. De brochure is gratis te verkrijgen in de toerismekantoren van Knokke-Heist of bij één van de 52 deelnemende kunstgaleries.

Wie zich thuis wil voorbereiden, surft naar www.artknokke-heist.be voor een handig overzicht.