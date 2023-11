Kunst & Kunde-vrijwilliger Greta Vanhoutte gehuldigd op laatste editie in Desselgem

Bij de opening van de tweejaarlijkse tentoonstelling Golden River, Kunst & Kunde in Desselgem werd Greta Vanhoutte in de bloemetjes gezet. Na deze editie stopt ze als organisator.

Golden River, Kunst & Kunde is een tweejaarlijkse tentoonstelling waarop kunstenaars en hobbyisten uit Desselgem, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve hun mooiste werk tonen. De gratis expositie vindt nog tot met zondagavond plaats in ontmoetingscentrum De Coorenaar in Desselgem.

Minder fut door corona

Voor de zevende en laatste keer werd de tentoonstelling op poten gezet door vrijwilliger Greta Vanhoutte. Ze heeft besloten de organisatie over te laten aan iemand anders. “Het is mooi geweest”, vertelt ze. “Sinds ik enkele keren corona gehad heb, is de fut er een beetje uit. Er komt heel wat organisatie bij kijken. Vaak begin ik al in april met de voorbereidingen, die naarmate de datum nadert steeds intenser worden. Ik word een dagje ouder, dus het is tijd om het verhaal af te ronden.”

Voor haar jarenlange engagement werd Greta vrijdagavond in de bloemetjes gezet door schepen van Cultuur Pietro Iacopucci en de bijna 40 deelnemende kunstenaars.