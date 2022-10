Kristof uit Izegem viert Halloween met heuse griezeltuin: “Heel het jaar door verzamel ik rekwisieten”

Halloween gaat dit jaar in Izegem niet onopgemerkt voorbij. Zo kan je aan de woning van Kristof Desmet een groot griezeltafereel met enge clowns bewonderen, zijn er griezeltochten en kan je een duik nemen in een bloedrood zwembad.

Wie de voortuin van Kristof op de hoek van de Abele- en Ambachtenstraat, vlakbij Deuren Plets, rond deze tijd van het jaar niet kan vinden, moet er al serieus naast kijken. Het hele gazon is veranderd in een griezeltafereel.

“Het is een hobby waar ik sinds 2017 jaarlijks werk van maak”, zegt hij. “Ik ben gek op Halloween en ben het hele jaar door bezig met allerlei rekwisieten aan te kopen. Afgelopen zomer heb ik ook verschillende attributen zelf gemaakt, zoals een tickethokje met daarin een enge clown. Het thema dit jaar is dan ook ‘evil circus’, iets waar ik volgend jaar nog veel meer op wil inzetten. Nu bestaat een deel van de voortuin nog uit andere enge figuren zoals skeletten en zombies.”

Rookmachine

’s Avonds krijgt de tuin een heel ander aanzicht, met extra lichteffecten. “Maar er is ook een rookmachine en sinds dit jaar heb ik er ook bewegende figuren in gestopt”, zegt Kristof.

“Soms kan ik ze bedienen met mijn smartphone, een andere keer zitten er bewegingsdetectoren in. Iedereen is dan ook welkom om hier te eens te komen kijken, zolang ze niets aanraken. De halloweentocht van de Wijk Centrum West, die op maandagavond 31 oktober plaatsvindt, zal voor de gelegenheid speciaal een ommetje langs mijn huis maken. Zodra Halloween gepasseerd is, begin ik na te denken over hoe ik mijn huis in een kerstthema kan omtoveren. Ondertussen sta ik er ook al bij stil welke halloweenzaken ik volgend jaar in mijn tuin kan plaatsen.”

“Tijdens de zomermaanden heb ik al diverse attributen voor Halloween gemaakt”

Ook de stad zelf organiseert verschillende halloweenactiviteiten. Zo kan je op vrijdag 28 oktober tussen 18 en 20.45 uur komen zwemmen in bloedrood water in het zwembadcomplex De Krekel. Kinderen van het lager onderwijs kunnen er die avond speuren naar de zwembadmoordenaar. Deelnameformulieren zijn aan de kassa beschikbaar. Vanaf zaterdag 29 oktober tot 13 november loopt er ook een griezeltocht door het centrum. Langs het traject kan je verschillende spoken aan gebouwen of bomen spotten. Wie ze allemaal telt en het juiste aantal doorgeeft kan mooie prijzen winnen. De route vind je op de site van de gemeente via www.izegem.be/halloween.

Griezelfilms

Tot slot kan je op donderdag 3 november in Cultuurhuis De Leest twee griezelfilms voor de jeugd bekijken. Molly Monster is een film voor kinderen vanaf vier jaar. De Gebroeders Schimm is geschikt voor kinderen vanaf zeven jaar. Op zaterdag 5 november kan je het griezelfestijn afsluiten door tussen 10.30 en 11 uur een griezelverhaal in de bib te komen beluisteren. Wie verkleed komt, krijgt trouwens iets lekkers.