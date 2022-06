Koen Goeminne brengt kaart van Marcus Gerards opnieuw uit

De Brugse historicus Koen Goeminne werkt aan een verfijnde, geoptimaliseerde heruitgave van de bekende Marcus Gerards-kaart van Brugge. “Anders dan de vorige uitgaven breng ik de kaart uit in één stuk en met een erg hoge resolutie.”

Bruggeling Koen Goeminne, die als projectmanager bij de Vlaamse overheid werkt, is bezeten door geschiedenis en dan vooral door de geschiedenis van Brugge. Samen met enkele andere zielgenoten richtte hij in 2014 het historisch onderzoeksbureau Vigor Clius op. Vrij vertaald betekent dit de kracht van de geschiedenis. Met Vigor Clius willen ze de geschiedenis naar eigen zeggen uit stoffige kelders en bibliotheken halen en ook naar niet-professionele of -ingewijden brengen; in de vorm van lezingen, presentaties, redactionele bijstand of begeleide wandelingen.

Hoge resolutie

En nu gaat Koen Goeminne een nieuwe uitdaging aan. Hij wil een nieuwe hoogkwalitatieve uitgave van de bekende Brugse stadskaart van Marcus Gerards uitbrengen. De kaart van schilder Marcus Gerards, die werd ontwikkeld in 1561-1562, geeft een beeld van alle historische gebouwen, straten, pleinen, reien, stadspoorten en ook gewone woningen in de 16de eeuw. Marcus Gerards tekende en schilderde de kaart destijds in opdracht van het Brugse stadsbestuur die er zo ook de stad commercieel mee wilde promoten. De kaart werd gegraveerd op tien koperen platen. Het is nog steeds de meest gereproduceerde kaart van de stad en bij heel wat Bruggelingen is er dan ook een ingekaderde afdruk van in de woonkamer te vinden.

“Doorheen de jaren is de kwaliteit van de kaart er sterk op achteruitgegaan omdat er steeds gebruikt gemaakt werd van een kopie van een kopie”, weet Koen. “Wat ik wil doen, is de kaart in één stuk uitgeven. Rechtstreeks uit het origineel en op een heel hoge resolutie, namelijk 300 dpi. Alles zal veel helderder en scherper naar voren komen dan bij de vorige uitgaven. Ik ben nu in gesprek met een gerenommeerde Brugse drukkerij voor het drukken van de kaart met afmetingen 1,90 meter op 1,10 meter, zijnde de originele afmetingen.”

