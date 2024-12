“Kijk naar boven”: ABEKO ijvert voor herwaardering verwaarloosde verdiepingen van erfgoedpanden

Het beeldbepalend historisch pand op de hoek van de Grote Markt en de Korte Steenstraat vormt het startpunt van een herstel- en sensibiliseringscampagne met de bedoeling ook andere eigenaars warm te maken om hun pand in ere te herstellen. De Adviesraad Bouwkundig Erfgoed Kortrijk (ABEKO) ijvert voor de herwaardering van de erfgoedpanden in de stad, meer in het bijzonder van de vaak verwaarloosde verdiepingen boven de winkelpanden.

Het pand op de Grote Markt 24 staat al eeuwenlang bekend als ‘het Gouden Cruys’ en staat sinds 1983 op de lijst van beschermde monumenten. De tot voor kort ietwat onopvallende, aangetaste en vervuilde bakstenen trapgevel verrast vandaag iedereen met zijn rode kleur. “Het hoekpand gaat volgens historische bronnen terug tot minstens 1586. Het was lange tijd het woonhuis van een drukkersfamilie. Het pand kreeg zijn huidige uitzicht met bakstenen trapgevel in 1673. We hebben oude foto’s nagezien en kozen ervoor de bakstenen te verven in ossenbloedrood, zoals vaak werd gedaan in die tijd”, zegt Frederik Mahieu, erfgoedconsulent Onroerend Erfgoed.

“We hebben oude foto’s nagezien en kozen ervoor de bakstenen te verven in ossenbloedrood, zoals vaak werd gedaan in die tijd” – Frederik Mahieu

De restauratiewerken gebeurden onder de leiding van het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen dat 40 procent van de kosten subsidieert. “Met mijn enthousiasme en overtuiging over de waarde van ons patrimonium – en natuurlijk de premie – stapte brouwerij De Brabandere, de eigenaar van dit hoekpand, mee in het verhaal met 60 procent eigen inbreng”, vertelt Nicole Pannier, voorzitter ABEKO.

De huidige restauratiewerken beperkten zich tot het herstellen van de dakconstructie, het hermetselen van de bovenste trap van de trapgevel, het reinigen en gedeeltelijk hervoegen van de gevel, het herstel en schilderen van het buitenschrijnwerk. De restauratie van de bijzondere natuurstenen marianis, het herstel van de lantaarn en de kapel zullen deel uit maken van een latere restauratie fase.

“Dankzij het intiatief van de mensen van Abeko is dit dossier in beweging gekomen. Ik zie het als een mooie illustratie, een schoolvoorbeeld, van hoe overheden, een erfgoedvereniging en de private eigenaar elkaar gevonden hebben in de aanpak van de renovatie van dergelijke panden. We roepen mensen op af en toe de nek te strekken en naar boven te kijken. Kortrijk heeft prachtige historische gevels”, besluit Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing.