KIJK – Afbraakwerken bezig: Tijdelijke concertzaal in Kursaal Oostende geopend

Casino Foyer is de nieuwe concertzaal in Kursaal Oostende. Er werd een paar honderdduizend euro geïnvesteerd in een tijdelijke zaal voor kleinschalige concerten. Op vrijdagavond treden The Three Degrees al op.

Vrijdagavond mag de pop/soulgroep The Three Degrees de spits afbijten in de nieuwe pop-up concertzaal Casino Foyer. De omgebouwde ere-hall is een alternatief voor het auditorium. “Daar vinden momenteel grote werken plaats. Er komen een beweegbare vloer en podium. Die werken zullen klaar zijn tegen september 2026. Ik heb al een uitnodiging op zak om de opening bij te wonen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Hij wijst op de noodzaak : “Het Kursaal is de economische motor van de stad. 60 procent van hun bezoekers gaat op restaurant en 30 procent blijft ook overnachten.” Er kunnen 800 mensen zittend 1500 mensen staand een concert volgen. Kursaal investeerde in klank en licht voor een paar honderdduizend euro. “Dit weekend treden The Three Degrees op en testen we de zaal. Vanaf januari wordt dat een vaste opstelling”, zegt Gwen Nys van Kursaal Oostende. De genummerde stoelen staan in 2 niveaus waardoor het publiek achteraan toch nog de optredens goed kunnen volgen. Een bar is er beneden.

Mooi programma

Er staan nu al 40 concerten en shows gepland. Voor 22 daarvan kan men al tickets boeken. Zo komen Arsenal, Gustaph, Barbara Dex, Stan Van Samang, Wouter Deprez, Els De Schepper en Urbanus. Verder zijn er ook optredens van tribute bands met muziek van de Dire Straits, George Michael en Arno.

Er zijn 3 prijscategorieën, vergelijkbaar met het vroegere auditorium. “De gage van de artiesten verlagen niet en het wordt voor organisatoren dus soms wat puzzelen. De beleving in Casino Foyer is dezelfde als in een concertzaal”, zegt Gwen Nys.

Werken bezig

Achter de zwarte doeken van de Casino Foyer zijn de werken aan het auditorium volop bezig. Het podium is al grotendeels afgebroken, net als de stoelen en het hellend vlak van de zaal. In de plaats komen een in de hoogte verstelbaar podium en zaal die voor zittende en staande concerten kan gebruikt worden. Er zouden ook banketten kunnen plaatsvinden. Daarin wordt 25 miljoen euro geïnvesteerd.