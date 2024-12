Kerstconcert Ooigem voor Anak Bangsa Indonesia vzw

Linda Dujardin geeft een kerstconcert in de kerk van Ooigem. Ze is vijftig jaar koster in Ooigem en om dit te vieren organiseert ze op zondag 22 december om 15 uur een concert, waarbij ze solo kerstliederen gaat brengen. De opbrengst komt volledig ten goede aan vzw Anak Bangsa Indonesia.

Linda Dujardin wordt dit jaar gevierd omdat ze al vijftig jaar organiste is in de kerk van Ooigem. “Vlak voor Kerstmis voelen wij ons zeer vereerd dat de opbrengst van het concert ten voordele is van onze kinderen in Solo”, vertelt Mia Fournier. “Onze vzw heeft een klein weeshuis in Indonesië: Children’s House of Hope in Solo. De opbrengst van het concert gaat via de Anak Bangsa Indonesia vzw daarnaartoe.”

“In het weeshuis verblijven tien kinderen en daar zou de staat daar nog eens drie kinderen willen bij plaatsen. We zorgen ervoor dat ze onderwijs krijgen en staan in voor hun opvoeding, eten en kleding. Wij financieren dit door acties te doen, zoals dit kerstconcert met Linda”, zegt Mia.

Naaiatelier

“We kenden haar niet, maar toen we haar de vraag stelden of we een affiche mochten ophangen zij ze spontaan dat ze een concert wou geven voor ons goede doel. Fantastisch, toch? Onze voorzitter Noël gaat tweemaal per jaar naar ginds met de opbrengsten. Hij werkte er vele jaren voor Picanol. Ook in Indonesië wordt alles duurder. Af en toe krijgen we te horen dat er geld te kort is. Zo hebben ze drie schooluniformen per jaar nodig. De bedoeling is nu om daar een atelier in te richten. We hebben al twee naaimachines gekocht. Nu leren onze kinderen naaien en breien om in de komende jaren te starten met een kleinschalig naaiatelier. Zo zijn we ervan overtuigd dat we de kinderen ook een job kunnen bieden in de toekomst. We zijn al bezig met dit project sinds 2018 en houden het bewust kleinschalig”, aldus Mia Fournier, secretaris van de vzw. (ELD)