Jubileumconcert is apotheose van 100 jaar Grimmertingekoor

Op zondag 1 december viert het Grimmertingekoor haar honderdjarig bestaan met een jubileumconcert. Het concert vindt plaats in de Sint-Martinuskerk.

Het Moorsleedse Grimmertingekoor bestaat honderd jaar. Dat werd in 2024 op verschillende manieren gevierd. Zo luisterde het koor de paasviering op en was er een feestelijke receptie in de Patria. Daar zette de vereniging ook een tentoonstelling op waarmee aan de hand van foto’s en filmpjes de geschiedenis van de vereniging door de jaren heen werd verteld. Orgelpunt van het jubileumjaar is het jubileumconcert op zondag 1 december. Voor het concert werkt het Grimmertingekoor samen met het Kvinna Dameskoor uit Veurne, maar ook heel wat muzikanten helpen mee aan de apotheose van het feestjaar. Wim Berteloot bespeelt de piano en het orgel. Lies Seynaeve op dwarsfluit, Frank Markey op klarinet en saxofoon en Michel Vangheluwe op contrabas zorgen voor extra muzikale begeleiding. Dirigent Wouter Boudrez neemt het koor op sleeptouw. Het concert start om 17 uur, kaarten kosten 15 euro. Een drankje is in de prijs inbegrepen. Kaarten zijn verkrijgbaar via het emailadres grimmertingekoor@gmail.com. Wie jonger is dan 12 jaar mag gratis komen meeluisteren.

Een vleugje geschiedenis

Het Grimmertingekoor heeft een rijke geschiedenis achter de rug. In 1924 was Moorslede, na de totale verwoesting van de Eerste Wereldoorlog, grotendeels uit het puin herrezen. Ook de heropbouw van de plaatselijke parochiekerk Sint-Martinus was toen gerealiseerd. Met Pasen was er toen een eerste misviering. Het was het sein voor pianiste Marie-Thérèse Vuylsteke om een gemengd vierstemming koor op te richten. Ze kon daarbij rekenen op het plaatselijke vrouwelijke congregatiekoor van Julia Joye en de mannelijke voorzangers die tijdens de hoogmis de diensten verzorgden. René Denecker werd aangesteld als eerste dirigent van het koor. (BF)