“Je hebt geen platte buik nodig om te kunnen buikdansen”: Katjana (34) viert tiende verjaardag van school Layanah

Tien jaar geleden richtte Katjana Neu buikdansschool Layanah op in Zedelgem. Zopas viel ze met haar gloednieuwe showteam in de prijzen op het Oriental Origins Festival in Duinkerke. “Een totale verrassing, want we hadden deelgenomen om ervaring op te doen”, aldus Katjana. In juni viert ze de tiende verjaardag van haar dansschool met een show in De Groene Meersen.

Katjana Neu (34) is afkomstig uit Zedelgem en woont vandaag in Oostkamp. Onder de naam Buikdans Layanah geeft ze al tien jaar buikdanslessen, workshops en optredens. Katjana viel zelf al meermaals in de prijzen als buikdanseres en dat deed ze nu ook met Layanahs Showteam. “Het showteam bestaat uit Evy Deschagt, Clelia Defevere, Jill Lievens en mezelf. Op vrijdag 25 oktober hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan een buikdanswedstrijd. Dat was op het Oriental Origins Festival in Duinkerke. Het was meteen prijs, want we wonnen in de categorie Group Fusion Bellydance. Een totale verrassing, want we hadden niet deelgenomen om te winnen, maar om ervaring op te doen. Dat we het goud mee naar huis mochten nemen, was dan ook een hele opsteker voor ons. Het was alvast een unieke ervaring voor ons. Dit smaakt naar meer.”

In januari viert Katjana de tiende verjaardag van haar buikdansschool. “De lessen worden gegeven in basisschool De Leeuw in Zedelgem. Op dinsdag dansen de volwassenen, op woensdag de kinderen. De volwassenen dansen in twee categorieën: beginners en gevorderden.”

Mannelijke buikdansers

“Iedereen kan leren buikdansen”, aldus Katjana. “Buikdansen is ook niet leeftijdsgebonden. Onze oudste leerling is 67 jaar. Of je een platte buik moet hebben om te kunnen buikdansen? Ik krijg die vraag dikwijls, maar neen, je hoeft helemaal geen platte buik te hebben. Er zijn geen vereisten qua leeftijd en qua figuur. Sinds dit jaar heb ik ook een man als leerling, dus ook mannen kunnen het leren. Buikdansen wordt inderdaad meer door vrouwen beoefend, maar in landen als Turkije en Egypte komen mannelijke buikdansers wel vaker voor. Zelf heb ik ook nog les gekregen van een man”, vervolgt Katjana.

Buikdansen biedt tal van voordelen. “Zoals bij elk begin, is het een kwestie van volhouden. De start kan iets moeilijker verlopen, omdat je nieuwe bewegingen aanleert. Maar eens je daarmee vertrokken bent, ben je weg. Buikdansen is een gezonde sport én positief voor je zelfbeeld. Je gaat als het ware op ontdekking naar je eigen vrouwelijkheid.”

Show met leerlingen

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van haar dansschool organiseert Katjana een verjaardagsshow in De Groene Meersen in Zedelgem. “Op zaterdagavond 14 juni zullen onze leerlingen en enkele gastartiesten er het beste van zichzelf geven. We kijken er alvast naar uit!”

