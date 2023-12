Jan van Brugghe wint de Prijs van de Brugse Stedelijke Culturele Raad

De Brugse Stedelijke Culturele Raad reikte donderdagavond twee prijzen uit in de salons van het Stadhuis. De aanmoedigingsprijs voor Nieuw/Jong Cultureel Talent ging naar Eva Maria Bouillon, de Brugse cultuurprijs naar Jan Van Brugghe.

Eva Maria Bouillon, die de aanmoedigingsprijs voor Nieuw/Jong Cultureel Talent won, werd in 1997 geboren in Brugge en behaald een Bachelordiploma in Beeldende Kunst en fotografie aan de LUCA School of Arts te Brussel en een masterdiploma met grote onderscheiding in 2020.

“De winnaar ontwikkelde een zeer persoonlijke stijl, resulterend in aangrijpende videowerken waarin tijd, herinneringen en familie een belangrijke rol spelen”, stelt Piet De Langhe, voorzitter van de Stedelijke Culturele Raad.

.tiff

“Naast de artistieke praktijk is de winnaar actief als (co)curator en producent van tentoonstellingen. De winnares werd eind 2022 genomineerd en geselecteerd voor ‘.tiff” van het fotomuseum in Antwerpen. Daarvoor worden tien beloftevolle kunstenaars met een Belgische connectie meegenomen op een traject van één jaar waar ze verschillende kansen krijgen om hun werk te presenteren aan een internationaal professioneel publiek en tentoon te stellen in de .tiff groepstentoonstelling in 2023.”

“Ook de nominatie van de werken voor “Futures”, het Europees platform dat opkomende fotografie talenten verbindt getuigt van de hoge kwaliteit van het werk van deze beloftevolle kunstenares. De winnaar krijgt naast de eeuwige roem, een mooie award ook een aanmoedigingsbudget.”

Kerst in Brugge

De Prijs van de Stedelijke Culturele Raad was dit jaar voorbehouden aan een persoon. “Deze persoon krijgt de prijs omwille van zijn of haar verdienste aan de Culturele uitstraling van Brugge of omwille van een uitzonderlijke prestatie in het voorbije werkjaar”, legt Piet De Langhe uit.

“Winnar Jan van Brugghe was een erg gewaardeerde leerkracht bij de Frères in Brugge. In de jonge jaren heeft de winnaar gedanst en mede verantwoordelijkheid gedragen voor het befaamde Brugse Ballet Olivia Geerolf. Met meer dan veertig jaar op de teller als voorzitter en inspirator van Davidsfonds, voorzitter van het 11-Juli- comité Brugge van 1990 tot 2017 en nog steeds bestuurslid en betrokken bij de jaarlijkse 11-Juli-viering. Hij is tevens al jarenlang medecoördinator van de Heilig Bloedprocessie.”

“We kunnen stellen dat Kerst in Brugge nooit meer hetzelfde is geweest na zijn initiatieven voor ’n echte Kerst in Brugge. De uitreiking net vóór Kerstmis kon dus niet toepasselijker zijn. De winnaar is al heel lang erg actief in het culturele leven van onze stad maar ook zeer sociaal geëngageerd als coördinator van Poverello Brugge en dit al meer dan acht jaar.”