Izegemse bibliotheek zoekt voor derde keer adoptieramen voor weesgedichten

Naar aanleiding van de Poëzieweek 2025 gaat de Izegemse bibliotheek voor de derde keer voor zestig weesgedichten op zoek naar adoptieramen. “De vorige edities waren een bijzonder groot succes en dus twijfelden we niet om voor een derde editie te gaan”, zegt schepen van bibliotheek Kurt Himpe.

“Er worden weer zestig gedichten aangeboden, waarvan tien gedichten van Izegemse bodem, waarvoor de huidige stadsdichter Benjamin Sercu en de eerste stadsdichter Vincent Vandommele de handen in elkaar sloegen. De vijftig gedichten, waarvan 25 gedichten voor volwassenen en opnieuw 25 gedichten voor kinderen, zijn poëtische creaties van bekende en nog te ontdekken dichters”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Door gedichten in het Izegemse straatbeeld willen we poëzie in de kijker zetten. Bovendien geeft een weesgedicht jouw woning en bij uitbreiding de straat en de stad een mooie poëtische uitstraling.”

Gratis

“Vanaf maandag 9 december om 10 uur kan iedere Izegemnaar via de website weesgedichten.be door de bibliotheek geselecteerde gedichten kiezen. Het enige wat je nodig hebt, is een proper raam op een benedenverdieping aan de straatkant en affectie voor het gedicht van jouw keuze. De gedichten worden door een team vrijwilligers en leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz met speciaal voor dit doel ontwikkelde en volkomen afwasbare stiften aangebracht. De actie kost de deelnemer niets, maar draagt bij aan de ziel van de Poëzieweek”, verduidelijkt schepen Himpe.

Workshop

“Op 5 december om 19.30 uur organiseert de bibliotheek een workshop handletteren om de weesgedichten op de ramen te zetten. Voor de vrijwilligers is de workshop gratis en een uitstekende voorbereiding op het plaatsen van de weesgedichten”, zegt bibliotheekmedewerker Els Carton. “Inschrijven kan in de bibliotheek of mailen naar bibliotheek@izegem.be.”