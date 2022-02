Izegems corona-archief groot succes

Twee jaar geleden lanceerde het Izegemse stadsarchief een oproep om foto’s in te sturen om de coronaperiode vast te leggen. “Die oproep viel niet in dovemansoren en leverde bijna 200 inzendingen op”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA).

“Hopelijk maken we de lege straten, pleinen, winkels… niet meer mee en we kunnen stilaan een balans opmaken van de inzendingen”, zegt Kurt Himpe. “Met het corona-archief wil Izegem de periode die zo’n grote impact had op de stad in beelden vastleggen, omdat beelden en sociale media tegenwoordig zeer vluchtig zijn.”

“Deze crisisperiode wordt vaak vergeleken met de situatie honderd jaar geleden, toen de Spaanse griep tekeer ging. In het stadsarchief vinden we nauwelijks iets terug over die periode en we willen vermijden dat hetzelfde gebeurt met deze periode. Gelukkig heeft de heemkundige kring Ten Mandere ook een belangrijk en uitgebreid krantenarchief. In de krant De Iseghemnaar van 14 februari 1920 vonden we een artikel dat ons een beeld geeft van de maatregelen die in die periode soelaas moesten brengen, maar dat is dan ook zowat het enige wat overblijft uit die periode”, verduidelijkt schepen Himpe.

Expositie

Wie nog foto’s over de coronaperiode heeft, kan die nog altijd via de webpagina van het Izegemse stadsarchief indienen. “In samenwerking met de bibliotheek zullen we kijken of er een expositie kan georganiseerd worden om de mooiste inzendingen tijdelijk aan het grote publiek te tonen”, besluit de schepen.