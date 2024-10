Internationale Cartoonexpo bij de Cultuursmakers

Tijdens de openingsuren kan je nog tot dinsdag 29 oktober in de Erasmuszaal van de Izegemse bib gratis de Internationale Cartoonexpo bezoeken. Die werd in huis gehaald door de Izegemse Cultuursmakers. “Het thema van deze expo luidt ‘Kleur is de verwondering van het Licht’ en deze expo bestaat uit 30 cartoons, uitgekozen uit het werk van liefst 1.000 cartoonisten uit binnen- en buitenland”, zegt Yves Vierstraete van Cultuursmakers. “Enkele cartoons werden ook bekroond en dit is eveneens te zien in de expo. De bezoekers van de expo kunnen bovendien op hun favoriete cartoon stemmen. Die wordt op het einde van het jaar bekroond met de publieksprijs”, besluit Yves. Op de foto zien we v.l.n.r.: Yves Vierstraete, Christèle Vandenbroucke, Marleen Vinckier, Walter Vandewaetere en Johny Waelkens. (MI/foto Frank)