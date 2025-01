“Ik deel de prijs met iedereen die meegewerkt heeft”: Jessy Salenbien wint cultuurprijs De Bronzen Stekker 2024

Jessy Salenbien, die zich twaalf jaar als schepen inzette voor cultuur, wint cultuurprijs De Bronzen Stekker 2024. “Deze erkenning voelt als een warme omhelzing van alle projecten en samenwerkingen waar we samen zoveel passie in hebben gelegd”, stelt ze trots.

De uitreiking van de cultuurprijs De Bronzen Stekker 2024 vond plaats in het cultureel centrum De Balluchon. De huldiging opende met een warm welkom van Elise De Gend, die tevens Jessy Salenbien bedankte voor haar jarenlange inzet als schepen van Cultuur. Jessy nam het woord en blikte terug op haar twaalf jaar als schepen van Cultuur, waarna haar opvolger, Jan Lievens, een speech gaf waarin hij benadrukte dat hij met respect en waardering zal voortbouwen op het prachtige werk dat Jessy heeft verricht.

Daarna volgde de huldiging van verschillende verdienstelijke inwoners van verscheidene socioculturele verenigingen. Monique Moeyaert (Souvenhiers), Jan Pauwels (Wilt van Gheeste), Rudi Willaert (museum Lange Max), Marie Zwaenepoel (Ferm) en Anja Schollier (Libra Clava) mochten het podium betreden en een mooi boeket bloemen in ontvangst nemen.

Postume uitreiking

De winnaars van de fotowedstrijd werden ook in de kijker gezet en kregen een geschenk. De derde prijs ging naar Ann Verdievel, de tweede prijs was voor Bo Cool en Marie Hélène Vermeersch mocht de eerste prijs in ontvangst nemen. De publieksprijs werd gewonnen door Rudi Hollebeke.

“Het is een ongelooflijke eer om de Cultuurprijs 2024 te mogen ontvangen”

Daarnaast ontving Bert Dehullu, de winnende ‘Krak van Koekelare’ een geschenk, en ook de overige genomineerde Kraks werden uitgebreid bedankt voor hun inzet en voor wat ze betekenen voor Koekelare.

Een bijzonder moment was de postume uitreiking van de Lifetime Achievement Award, een nieuw initiatief, aan Jozef Heus, die vorig jaar in juni helaas overleed. Jozef Heus werd geprezen voor zijn enorme inzet voor het Koekelaarse erfgoed. Zijn familie nam de prijs in ontvangst.

De verdienstelijke leden werden in de bloemen gezet. (foto Coghe) © GINO COGHE

Het hoogtepunt van de cultuurprijzen was de bekendmaking van de winnaar van De Bronzen Stekker. De genomineerden Tineke Vanhooren (regisseur musical Amazonia van Jong Wilt), Sabine Van Eynde (glaskunstenaar), Dries Vanhegen (theatervoorstelling Ensor is zot), Astrid Sioen (zangeres en muzikante van onder meer Astrid Troubadour en Muzirka vzw) en Jessy Salenbien (van 2012 tot 2024 schepen van Cultuur in Koekelare) werden voorgesteld. De laatste drie namen gingen door naar de top drie. De spanning steeg. Uiteindelijk werd Jessy Salenbien de winnaar.

Geëmotioneerd en zichtbaar verrast zei ze: “Ik had dit totaal niet verwacht, echt niet. Als ik naar de andere sterke genomineerden kijk, voel ik me zelfs een beetje beschaamd. Maar het is een ongelooflijke eer om de Cultuurprijs 2024 te mogen ontvangen. Deze erkenning voelt als een warme omhelzing van alle projecten en samenwerkingen waar we samen zoveel passie in hebben gelegd. We zijn letterlijk ‘de straat op gegaan’ en hebben de handen uit de mouwen gestoken om zaken te realiseren. Van KoekelArt, Kunstdorp, Trage wegen en Kunstenfluisteraar tot een volledig uitgeruste bibliotheek en een bloeiende muziekacademie, en al die andere unieke momenten die Koekelare deden bruisen. Dit is een prijs die ik deel met iedereen die mee heeft gedroomd, gewerkt en genoten. Bedankt, Koekelarenaars, voor jullie vertrouwen, enthousiasme en steun. Dit is zeker een moment om nooit te vergeten.”

Jessy Salenbien zal het bronzen beeldje van kunstenaar Jeffrie, dat een verwijzing inhoudt naar de bietenmannen en het verleden van Koekelare als Fransmansgemeente, koesteren.

Astrid Stockman

Na het dankwoord aan Isabelle Terwagne, die het voorzitterschap van de cultuurraad overneemt van Elise De Gend, volgde pianomuziek met zang door Astrid Stockman, als afsluiter van het evenement.

Astrid Stockman bracht een voorsmaakje van haar voorstelling Astrid houdt spreekuur die plaatsvindt op donderdag 22 mei in cultureel centrum De Balluchon. Astrid Stockman nodigde de aanwezigen uit om verhalen achter bijzondere liedjes te delen. Ze zal er enkele selecteren die zij vervolgens live zal brengen tijdens haar optreden.