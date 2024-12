“Ik ben de koningin van het improviseren”: Hannah (31), jonge vrouw met syndroom van Down, danst in voorstelling in eigen stad

Op zaterdag 7 december danst Hannah Bekemans (31) in de inclusieve dansvoorstelling ‘What We Can Do Together’ van MonkeyMind Company in de Stadsschouwburg. Een droom die uitkomt voor een jonge vrouw die het syndroom van Down heeft.

“Ik ben een beetje nerveus want de medebewoners van VillaVip komen kijken naar deze wereldpremière”, bekent Hannah Bekemans ons vlak voor een repetitie in de MaZ. Ze liep school in De Tandem en het KTA en woont nu al twee jaar zelfstandig in dit huis voor mensen met een beperking.

Platform-K

Dansen doet Hannah al veel langer. “Ik heb als kind ballet gevolgd in het conservatorium, nadien ben ik mijn eigen weg gegaan. Al negen jaar lang maak ik deel uit van Platform-K Compagnie, twee keer per week ga ik in Gent trainen”, zegt ze.

Platform-K Compagnie is een gezelschap dat dansers met een beperking opleidt voor professionele dansproducties. Hannah werd al meerdere keren geselecteerd, toerde al dansend Europa rond en trad op in Zuid-Afrika. Choreografen prijzen haar voor haar improvisatietalent. “Ik ben de koningin van het improviseren”, zegt Hannah met pretoogjes.

“Ik vind het leuk om uit mijn comfortzone te stappen, ik kan echt losbarsten op scène. Het zijn zotte moves die ik maak. Vraag mij niet om er een bepaald dansgenre op te plakken. Ik vergelijk het met de drendels in een kom vol soep. Er zitten elementen van breakdance in. Sommigen zeggen dat ik een beest op het podium ben. Ik ben mijn eigen genre op podium, ik ben mezelf, ik ben geen player.”

Nieuw hoofdstuk

De vergelijking met een kom soep is niet toevallig gekozen. Want twee dagen per week bedient Hannah klanten in de soep- en lunchbar Lizette & Lucien in Oostende. Misschien hebben Bruggelingen haar al ontmoet in de bib of de stadsschouwburg. Of in Ciné Lumière, waar ze tijdens het MOOOV filmfestival vrijwilligster is.

De in Gent wonende Argentijnse choreografe Lisi Estaras, die de dansvoorstelling ‘What We Can Do Together’ realiseert, ontdekte het talent van Hannah bij Platform-K Compagnie: “Ze is een van de acht performers in mijn nieuwe choreografie. De voorstelling wordt gedragen door jonge en ervaren dansers van verschillende culturen, genders en dansstijlen. Met verschillende lichaamstypes en capaciteiten. Er zit ook een dove danser, een in een rolstoel en een op krukken bij. Maar ook een meisje met autisme.”

“Het verhaal gaat over een groep mensen die een nieuw hoofdstuk in hun leven willen starten. Ze komen terecht in een soort Utopia, waar ze hun relaties en de natuur kunnen herschapen. Ze zoeken vrijheid, experimenteren met samenleven, ondanks al hun verschillen. Ze spreken verschillende talen en communiceren met hun lichaam. Elk van hen heeft een ander wereldbeeld, het publiek komt te weten wat er in hun hoofd omgaat. En toch is het een verhaal van hoop, het overwinnen van de verschillen tussen ons”, aldus de choreografe.

Vlinder

“Ik draag tijdens de voorstelling een opblaasbaar vlinderkostuum. Ik evolueer: een rups wordt vlinder”, zegt Hannah Bekemans. Lisi Estaras verduidelijkt: “Die vlinder is een metafoor van hoe de mens kan veranderen.”

Hannah vervolgt: “Dat uit ik door uiteenlopende gevoelens al dansend uit te beelden. Ik begin rustig, maar wind mij langzamerhand op, tot ik losbarst. Hoe ik het doe? Ik denk aan één ding: zal ik op tijd de trein halen? Eerst neem ik in mijn verbeelding de bus, omdat ik denk dat ik veel tijd heb. Nadien moet ik mij reppen voordat de trein het station uit rijdt.”

Dansen is niet de enige passie van Hannah, sedert enkele jaren uit ze haar creativiteit ook via poëzie. “Slam poetry, in het Engels, waarin ik de gemengde gevoelens die door mijn hoofd spoken beschrijf”, besluit de jonge Brugse vrouw.