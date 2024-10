“Humor is de maïzena van de maatschappij”: Van podcasts tot komische rap: Louis waagt zich aan alles

Louis Vanoosthuyze is een gekende naam in de woordkunstscene. Dat de 25-jarige vol energie en inspiratie zit, is een understatement. Recent haalde hij eigenhandig het podium voor woordkunst ‘De Sprekende Ezels’ naar Kortrijk. “Een laagdrempelig platform dat mensen de kans geeft hun talent te tonen. Ik wil creatieve zielen aanspreken, hen samenbrengen, en wie weet, samen creëren.”

“Het begon allemaal op 27 oktober 1999.” Louis start zijn verhaal lyrisch met zijn geboortedatum. “Toen ik klein was zeiden mensen blijkbaar dat ik nog advocaat zou worden, maar dat vond ik te serieus, dus ben ik maar beginnen zeveren. Ik volgde ook piano in de muziekschool, maar ik kon geen noten horen. Dan speelde ik blokfluit, maar dat is echt moeilijker dan je denkt.” Louis zette zijn muziekcarrière even on holden startte in het tweede middelbaar met toneel aan het Conservatorium in Kortrijk.

Komische rap

“Chris Lomme sprak toen de gevleugelde woorden Je hebt een gezicht voor comedy. Vanaf mijn zestiende begon ik mijn eerste comedy-optredens. In het begin is iedereen natuurlijk heel goedlachs, maar na een tijdje werd duidelijk dat comedy niet de beste zet was. Ik was te jong en wist amper wie ik was. Toen ik in De Stroate terecht kwam (Een Kortrijks jeugdcultuurcentrum gebaseerd op de hiphopcultuur, red.), ben ik in het rappen beland. Dankzij muziek kan je meer spelen met je tekst, creëren op het moment zelf en andere accenten opzoeken. Zo ontdekte ik komische rap en dat is nog steeds wat ik doe, vanaf heden onder de artiestennaam Ooverdoosis. Mensen zeggen soms dat ik wat veel ben en overweldigend kan overkomen, dus nu own ik dat gewoon. De naam dekt de lading.”

Onlangs nam Louis zijn muziekcarrière terug op en richtte de band Neurodirgenten op. Die bestaat uit vijf leden: pianist Victor, drummer Zeitgeist, gitarist Mister Zodiac, en MC’s Ooverdoosis en Nonkel Iszy. “Neurodirgenten is iets tussen hiphop en kleinkunst, met veel featurings. Het is toffer om samen met mensen op een podium te staan in plaats van solo.”

De Letterzetter

Zijn liefde voor woordkunst kan Louis eigenlijk al terugbrengen naar zijn eerste schooljaren. “Ik vond het vak Nederlands het leukst en schreef graag opstellen. In mijn presentaties vond ik humor toen ook al belangrijk. Dat is de constante in mijn creatief proces. Ik vind dat het beste primaire afweermechanisme voor maatschappelijke problemen en eigen moeilijkheden, zoals bepaalde onzekerheden. Die heb ik uiteraard zoals iedereen, dat zou je misschien niet direct zeggen, maar dat is zo. Met humor kan je ook gemakkelijk een boodschap overbrengen. Mensen luisteren niet graag naar serieuze dingen. Humor kan mensen verbinden. Het is de maïzena van de maatschappij.”

“Volgens Chris Lomme heb ik een gezicht voor comedy”

Louis werd in 2019 lid van Letterzetter. Het stadsdichterschap wordt opgenomen door een collectief van jonge (woord)kunstenaars uit de regio Kortrijk. “Ik beland gewoon op plaatsen, waaronder Letterzetter. Ik heb veel professionele optredens aan het collectief te danken. Vooral de diversiteit en verscheidenheid van opdrachten spreken me aan. Je ontplooit jezelf en je literair werk door verschillende uitdagingen aan te gaan. Zo word je een betere schrijver. Schrijven is een redelijk eenzaam ding, via de Letterzetter leer je gelijkgestemden kennen.”

Podcasts

Mijn drijfveer is samen creëren en mensen samenbrengen. Ik volgde een workshop podcasts maken bij Quindo in 2016 en startte vervolgens mijn eigen podcast: De Vrienden van Vanoo. Later volgde in 2020 Kapotkast, ook HipHopTalkies waarbij ik in gesprek ga met andere hiphoppers, Het Voorwerp startte ik in de zomer van 2021, mensen vertellen hun verhaal rond een bepaald voorwerp, en de huidige podcast is Levende Schrijvers. Maandelijks nodig ik met mijn cohost Colin Meert schrijvers uit om te praten over hun meest recente werk. Dat nemen we live op in boekhandel Geheel de Uwe in Gent. We hebben steeds een vierde stoel ter beschikking waardoor iemand van het publiek kan deelnemen. Volgende maand verwelkomen we cartoonist Lectrr (Steven Degryse). Hij won onlangs de prestigieuze European Cartoon Awards 2024.”

De Sprekende Ezels

Zijn meest recente woordkunstverwezenlijking is De Sprekende Ezels naar Kortrijk halen. “Ik had al een paar keer opgetreden in Gent en Brussel, en ik vond dat dit ook in onze stad moest komen. Dat lag eigenlijk al even op tafel. De organisatie kwam bij mij terecht en onder mijn initiatief kan iedereen die iets wil brengen of materiaal wil uitproberen elke eerste vrijdag van de maand in Textielhuis terecht. Ik zorg voor een vaste line-up, daarna volgt de open mic. Alles kan, zolang het geen vlekken achterlaat.”