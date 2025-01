‘Het Zesde Metaal’ als blikvanger

De Gistelse cultuurraad heeft voor 2025 een mooi programma opgemaakt in samenwerking met de stedelijke dienst cultuur. Daarbij treffen we enkele mooie namen aan, te beginnen met Piet De Praitere dit weekend.

De cultuurraad is een adviserend orgaan dat mee met de coördinerende stadsdienst cultuur het beleid vorm geeft. De raad telt heel wat vrijwilligers die tijdens de verschillende evenementen paraat staan en probeert cultuur bij een breed publiek te stimuleren. Dat is ook in 2025 niet anders. ‘We wensen je een cultuurTOF jaar’, luidt de boodschap van de cultuurraad. Leden Filip Debaillie, Erla Coucke, Nadine Mylle, Marnix Maekelberg en Luk Lowyck zetten de boodschap kracht bij door tijdens de nieuwjaarsreceptie Chokotoffs uit te delen. Hun jaaroverzicht oogt alvast even smakelijk. Komende zaterdag 18 januari (20 uur) komt komiek Piet De Praitere naar zaal Zomerloos met de voorstelling ‘Ik ruik naar Oostende’ en volgende week zondag 26 januari (16 uur) volgt La Chapelle Sauvage in de kerk van Snaaskerke. Op vrijdag 7 februari (20 uur) zakt het Guy Verlinde Trio af naar Zomerloos om de nieuwe plaat ‘Promised Land Blues’ voor te stellen. “Hiermee grijpen we terug naar het bluesverleden van onze stad. Dat was mede te danken aan wijlen Dirk Ghys (voormalig cultuurcoördinator in Gistel en grondlegger van De Kreun in Kortrijk, red.)”, zegt Filip Debaillie, voorzitter van de cultuurraad. Een absolute topaffiche is Het Zesde Metaal op donderdag 10 april (20 uur). Zij komen met hun theatertour naar Zomerloos. “We zijn verheugd hen te kunnen strikken, want de band van Wannes Cappelle is moeilijk te boeken”, weet Debaillie. Op 22 en 23 maart strijkt de tentoonstelling Artelier IV neer (10-17 uur) en op vrijdag 23 mei is er met Trio Donax nog een klassiek concert.

En er is nog een grote naam die Gistel aandoet: De Mens op 27 juni in het kader van Vlaanderen Feest.

Alle tickets zijn te verkrijgen aan de balie van het vrijetijdscentrum of via reservaties.gistel.be. (TVA)