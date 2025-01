Heel wat ideeën binnen Radio Rolarius: “We maken werk van expo en boek”

Radio Rolarius is terug springlevend. Dat werd zondag opnieuw duidelijk tijdens de nieuwjaarsreceptie van het audioproductiehuis. De radiomakers broeden op heel wat plannen. Zo komt er dit jaar een tentoonstelling en wordt er ook werk gemaakt van een boek. “Het is zot wat er de voorbije maanden ontstaan is.”

Radio Rolarius kleurde ruim dertig jaar geleden het plaatselijke radiolandschap. In het kader van Radio Vandewalle vorige zomer, een initiatief vanuit cultuurcentrum De Spil, kwamen de radiomakers toen nog eens samen. Het betekende het begin van een mooi en alsmaar meer bloeiend verhaal. “Het is gewoon zot wat er de voorbije maanden ontstaan is. Jarenlang was het stil rond Radio Rolarius. Plots herontdekken heel wat radiomakers van weleer hun passie. Er zijn heel wat ideeën, het enthousiasme is groot”, aldus Peter Kiepe van de kerngroep binnen Radio Rolarius. “Heel wat radiomakers van weleer zochten op hun zolder naar archiefmateriaal. Daaruit kwam een schat van informatie. Dat rijke archief mag niet verloren gaan.” De opnames van vroeger worden nu volop gedigitaliseerd en via het digitaal platform van Midwest aangeboden.

Tentoonstelling

Maar er is meer. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Radio Rolarius op de site Trax wisselden de radiomakers zondag tal van ideeën met elkaar uit. “In het najaar komt er in galerie Alfons Blomme een tentoonstelling omtrent Radio Rolarius en er zijn ook plannen voor een boek”, aldus Peter. Een volledige terugkeer van de radiozender in de ether is niet aan de orde, maar Radio Rolarius wordt wel een evenementenradio. “Daarnaast is het de bedoeling dat we voor bepaalde projecten podcasts maken. 2025 wordt sowieso een erg interessant jaar voor ons.” Wie zelf wil aansluiten bij het verhaal van Radio Rolarius kan contact opnemen met Jean-Marie Claeren. (BF)