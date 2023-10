Hans Robyn wint Ieperse Cultuurtrofee Goliath

Dit jaar werd de Ieperse Cultuurtrofee Goliath toegekend aan Hans Robyn. Het Boezings Amateurtheater droeg Hans Robyn voor als kandidaat.

“Er waren dit jaar vier kandidaten met elk mooie verdiensten op het vlak van cultuur in Ieper”, zegt Valentijn Despeghel, schepen van Cultuur (Vooruit). “We hadden de keuze uit Quiltclub De Lapjeskatten; Edgard Storme, voorzitter van de culturele kring Ambrozijn; Dirk Clement, dichter, acteur, auteur en bezieler van de Ieperse Kunstkring Richten en ten slotte Hans Robyn die zich breed inzet voor cultuur en meer specifiek voor het theater.” Gilbert Ossieur, voorzitter van de Cultuurraad verwoordt de inzet van Hans Robyn op cultureel vlak.

“Hans Robyn is de bezieler en regisseur van de theaterwandelingen in Boezinge. Telkens werd de plaatselijke geschiedenis gebruikt om een tafereel naar voor te brengen. Dit gebeurt opnieuw in zijn nieuwste creatie ‘Waar de sterre niet bleef stille staan’ die gebracht wordt op 16 en 17 december 2023. Ook in Langemark en Zonnebeke regisseert hij de theaterwandelingen.”

Acteur en regisseur

“Hans Robyn schreef verschillende toneelstukken zoals Wanted 1 en 2, Huize Bosheide, en nog veel meer. Hij speelde sinds 1981 mee met het Ieperse Operettegezelschap in de Ieperse revue en volgde Roger Quaghebeur op als regisseur van dit gezelschap. Hij was ook verschillende keren hulpregisseur van de Ieperse Kattenstoet en de Nocturnes. Hans is ook lid van de Boezingenaar, het heemkundig tijdschrift van Boezinge.

Bezige bij Hans Robyn was al in zijn kinderjaren geobsedeerd door toneel en show. Bij de plaatselijke jeugdbeweging bracht hij heel wat typetjes ten tonele. Hij was ook animator voor Ziekenzorg in Hooidonk-Zandhoven en werd later vakantieverantwoordelijke.”

Hans Robyn volgt volgende winnaars van de laatste vijf jaar op: Frans Lignel, Piet Candeel, Chorus koor en orkest, Walter Seys en vorig jaar Dirk Debuysere.