Grondige make-over voor Cultureel Centrum en Buurthuis De Dijk in Sint-Pieters

Het Cultuurcentrum en Buurthuis De Dijk in Sint-Pieters Brugge krijgen een uitgebreide herinrichting en renovatie. Stad Brugge wil met dit project de ruimtelijke mogelijkheden van De Dijk beter benutten om de werking van ‘Sint-Pieters Deelt’ en de bibliotheek te versterken.

“Het efficiënter delen van ruimtes zal de dynamiek en samenwerking tussen buurtorganisaties bevorderen, terwijl het gebouw een gastvrije uitstraling krijgt voor alle inwoners van Sint-Pieters”, luidt het.

“Gebruikers zullen zich vrij kunnen bewegen tussen bibliotheek en buurthuis, en door multifunctioneel gebruik van de ruimtes wordt meer mogelijk. Zo komt er een bijkomende vergaderzaal en wordt het sanitair vernieuwd. De bar wordt opgefrist, zodat deze door alle gebruikers kan worden ingezet, en er wordt meer bergruimte voorzien.”

Circulaire deelkeuken

Een nieuwe circulaire deelkeuken, geïnstalleerd op een centrale plek, moet de buurtwerking van ‘Sint-Pieters Deelt’ versterken. Er komen ook afgesloten lockers voor de gereedschapsbibliotheek en de instrumententheek.

Het gebouw wordt ook energetisch verduurzaamd. Er worden zonnepanelen geïnstalleerd en de verlichting wordt energiezuinig gemaakt. Bestaand meubilair wordt zoveel mogelijk hergebruikt, opgefrist of omgevormd tot nieuwe elementen.

Schepen van Patrimoniumbeheer Minou Esquenet: “Het gebouw wordt grondig aangepast om elke gebruiker en bezoeker beter te verwelkomen en de ruimtes efficiënter en op een meer comfortabele manier in te zetten voor de grote verscheidenheid aan activiteiten die er doorgaan. Bovendien wordt ook de uitstraling van het gebouw verbeterd, zodat het een gastvrije plek wordt voor alle inwoners van Sint-Pieters.”

Ruimere openingsuren voor bib

“Door de werkingen te verbinden en ruimtes te delen, zoals de polyvalente zaal, kunnen we niet alleen de openingsuren van de bibliotheek in Sint-Pieters uitbreiden, maar bieden we ook extra mogelijkheden zoals studeerplekken en leeshoekjes met een kopje koffie”, vult schepen van Cultuur Nico Blontrock aan.

De werkzaamheden, waaraan een prijskaartje van ruim 385.000 euro hangt, starten na het kerstverlof en moeten eind april helemaal uitgevoerd zijn. In januari en februari zal de bibliotheek gesloten zijn.